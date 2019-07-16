〈成衣廠營運看俏〉全球服飾市場暢旺 大型運動、流行品牌服飾廠下半年需求強勁

服飾市場火熱，不論是運動品牌大廠 Nike、Lululemon，還是流行品牌 GU、H&M，甚至是 Walmart、Target 等大型通路商也積極拓展服飾市場，可望帶旺相關供應鏈營運升溫。

雖然 Nike 上季財報不如預期，但公司看好 2020 財年預期將有「強勁的動能」，分析師也點名，Nike 在鞋類與服飾上產品維持創新，有助市場擴張與銷售成長。

另一家運動品牌大廠 Lululemon 也受惠網路銷售業績勁揚、主力商品瑜珈服與慢跑褲熱銷，上季營收獲利繳出佳績，並調升全年財測，營收從先前預估的 37-37.4 億美元調高至 37.3-37.7 億美元，每股純益則從原本的 4.48-4.55 美元上修至 4.51-4.58 美元。

時尚流行品牌方面，GU 新產品廣受歡迎，母公司迅銷表示，接下來也將加速 GU 在日本與海外展店速度；而 H&M 雖然正面臨轉型，但最近一季營收仍維持成長，今年也將新增 130 家實體店面，同時持續拓展東南亞線上店面，有助提升市占率。

美國潮流服飾品牌 Champion 近年營運也大幅成長，母公司 Hanesbrand 預估，下半年將有雙位數年增表現，全年銷售額將達 18 億美元，年增 30%，且公司管理層認為，Champion 銷售強勁成長，原先給的展望，可能相對保守，市場解讀不排除有上調機會。

此外，美國通路商 Walmart、Target 等，近年也積極拓展服飾領域，從實體店拓展到線上電商，全球服飾市場商機升溫。

法人表示，下半年進入傳統服飾業旺季，大型運動與流行服飾品牌廠展望看升，將有助台灣相關供應廠商營運表現，包含儒鴻、聚陽等，營運可望受惠。