台股盤後－季線賣壓湧現 量縮下跌76點 失守10600點

美股周一休市，亞股普遍受貿易戰、英國拖歐議題影響，呈現漲跌互見格局，台股今 (3) 日受季線反壓量縮下跌，午盤過後跌點持續擴大，灌破 10600 點關卡，終場指數下跌 76.64 點或 0.72%，收 10558.21 點，成交量萎縮至 1046.51 億元。

觀察權值股今日表現，蘋概三王僅股王大立光力守盤上，盤中一度衝上 4000 元，站回季線，終場仍有近 2% 漲幅，台積電、鴻海則相對弱勢，台積電開低走低，跌幅逾 1.5%，鴻海也在持續平盤之下震盪，其他權值股部分，和泰車、致茂跌幅都超過 3%。

盤面上強勢族群受 5G 商機激勵，光通訊再轉強，光環漲逾 4%、華星光也有 3% 漲幅，聯光通、上銓、聯鈞、波若威也在盤上表現，遊戲族群也表現強勁，網龍漲逾 2%，宇峻、鈊象也有 1% 漲幅。

其他類股方面，水泥股亞泥、嘉泥漲幅近 2%，幸福、台泥也相對大盤強勁，觀光族群，柏文、六角漲逾 2%，王品、六福、美食 - KY 也在盤上表現。

盤面上表現相對弱勢的個股主要是日前漲多族群，遠雄港跌逾 8% 為盤上最弱勢，散熱模組中的泰碩跌近半根停板，雙鴻跌逾 3%，奇鋐、健策、超眾也在盤下，PCB 族群臻鼎 - KY、瀚宇博、南電也都有 1% 以上跌幅，表現相對弱勢。

而受中國紫光紅潮來襲，記憶體族群旺宏跌近 4%，華邦電、南亞科也有 1% 上下的跌幅。

法人表示，台股今日權值股相對弱勢，盤面上以中小型股快速輪動表現為主，本周起上市櫃公司將陸續公布 8 月營收，預期營收表現將反映在盤勢上，國際焦點則持續關注美中貿易戰及香港反送中抗議後續發展，預料台股在增量反攻前，仍會處於箱型狹幅整理。