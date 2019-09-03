台股盤中─缺連續領漲主流 狹幅整理挑戰季線反壓

由於美中貿易戰戰火升級，英國又有硬拖歐議題，國際局勢前景不明，亞股今 (3) 日早盤持續狹幅震盪，台股指數也在平盤附近整理，最高來到 10650 點，預估成交值近 1100 億元，櫃買指數漲幅則超過 0.5% ，相對強勢，反映中小股輪動表態，法人指出，目前處類股快速輪漲格局，盤面缺乏持續領漲主流，由具備業績題材股個股率先表現，短線盤勢也將逐步反映 8 月營收狀況。

從細族群來看，光通訊業者再度轉強，光環、華星光均漲逾半根停板，波若威和上銓漲超過 3%，聯光通和聯鈞則有 1.5% 以上漲幅。

IC 基板廠商欣興領漲，漲幅逾 3%，南電、同欣電也漲逾 2%，易華電和景碩則有 1% 以上漲幅。

砷化鎵業者在休息過後，多頭買盤再度湧進人氣不墜，宏捷科漲超過 3%，全新和穩懋漲逾 1%。

盤面上表現相對弱勢的個股是日前漲多族群，遠雄港跌逾 7%，旺玖跌 4%，系微、大毅、金像電、致茂等跌逾 2%，建榮、立積、泰碩和統新等跌 2% 上下。

法人指出，台股站回月線後，權值股和中小型股處在快速輪動狀態，本周起上市櫃公司陸續公布 8 月營收數據，將反映在盤勢表現上。

展望後市，法人提醒，除上市櫃業者營收公布進入密集期，國際焦點持續觀察美中貿易戰及香港反送中示威抗議，同時，美國本周將公布兩項重要數據，包括 8 月 ISM 製造業指數及新增非農就業報告，將作為美國聯準會後續動向的重要判斷指標。

就技術面來看，大盤 K 線連續 5 日收紅，短多氣勢不弱，然而，大盤挑戰季線反壓的同時，還有 8 月 2 日的 10641-10714 點的跳空缺口反壓待突破，在增量反攻前，預料仍將處在箱型狹幅整理。