正瀚搶攻高端精品咖啡豆市場 斥1億元打造研究中心

正瀚生技 (6534-TW) 瞄準龐大咖啡商機，近年開始搶攻高端精品咖啡豆市場，投資 1 億元打造咖啡研究中心，正瀚表示，目前正積極研發咖啡相關農業資材，由於開發、取得藥證、上市至少 4-5 年時間，目前短期較難有獲利，另一方面，則積極拓展咖啡課程、論壇。

據 Business Insider 統計，全球咖啡產值達新台幣 3 兆元，其中，台灣咖啡消費市場規模 700 億元，平均每人 1 年可喝掉 122 杯咖啡，而經濟效益方面，光美國就超過 2250 億美元，占全美 GDP1.6%，且創造 170 萬個工作機會，全球從業人口、創業人口及消費人口更持續成長當中。

咖啡豆價格部分，普通商業豆每公斤約 2-3 美元，精品豆則以 10 美元起跳，且採競標模式，最高可達每磅 600 美元。

正瀚看準咖啡龐大消費市場及精品豆商機，投資 20 億元在中興園區打造全球研發中心及營運總部，其中 1 億元成立咖啡研究中心，正瀚表示，目前咖啡硬體設備皆通過美國認證，完整性高，另外也培訓咖啡師，且下半年幾乎每天都會開設咖啡相關課程、論壇。

正瀚指出，雖目前研究中心尚未獲利，但積極開發咖發相關的農業資材及肥料，包括在全球氣候變化下，建立調節方案，來改善咖啡對氣候的產量與品質等。