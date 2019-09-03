永豐金證取得美國QI資格 具三大實質效益

永豐金證券今 (3) 日宣布取得美國國稅局「合格中介機構」(Qualified Intermediary 簡稱 QI) 資格，永豐金證券總經理江偉源表示，取得 QI 資格後，將具三大實質效益，包括 (1) 客戶的美國來源利息性所得依實際稅率就源扣繳，免除一律預扣 30% 的稅額、(2) 可爭取到與美國一線券商對接往來的機會，以及 (3) 財富管理後端服務流程完整性大幅提升接軌國際。

江偉源說明，財富管理規模至快速成長，投資人透過財管信託和複委託兩大平台，投資已擴及海外各大市場，尤其以美國為主，包括股票、ETF、特別股和債券都受到青睞 ，永豐金證券取得 QI 資格後，可有效減輕客戶稅務困擾。

另一方面，由於美國一線券商將 QI 列為交易對手條件，未來永豐金證券將更容易與國際性金融機構對接往來。

據美國稅法，國內投資人投資美股的股息需依最高稅率 30% 就源扣繳，若直接持有債券的配息無預扣稅，不過，部份債券 ETF 的配息若屬於利息性質，非 QI 的券商須先預扣 30% 的稅款，再由客戶自行向美國稅務局申請退稅。

因此，對國內投資人較有利的是，隨著永豐金證券拿到 QI 資格，複委託投資美國市場的部分特別股、美國交易所交易債券 (Exchange Traded Debt,ETD) 或債券 ETF，其具利息性質的配息將免扣繳 30% 稅款，投資人的收益將大幅提升。