〈每日外資外匯觀點〉英鎊受困無協議脫歐 美元指數挺進100大關

英國首相強生周一召集內閣舉行緊急會議，提前大選的可能性升高，在英國脫歐的不確定下，英鎊兌美元一度暴跌逾百點，1.2 關卡險些不保；儘管美國股市因勞動假期休市一天，但美元指數受惠於非美貨幣疲軟而走高，周二進一步突破 99.3，刷新 2017 年 5 月以來新高。

英國首相強生周一表示，如果反對黨議員周二投票阻擋無協議脫歐，政府將提出 10 月 14 日提前大選的動議。

三菱日聯策略師 Lee Hardman 表示，英國若提前大選將對英鎊構成負面影響，英鎊兌美元可能跌至 1.20 之下；倘若強生領導的執政黨在提前的大選中贏得多數席次並堅持無協議如期脫歐，預期英鎊兌美元甚至將跌到 1.10。

英鎊兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美元指數

外匯資訊網站 Dailyfx 指出，國際貿易緊張局勢目前仍沒有緩解的跡象，全球經濟擔憂加劇，若市場對流動性和避險需求上升，而且美國聯準會官員的談話若繼續打壓市場對激進降息的預期，本周美元有望持續上漲。

原子資產管理 (香港) 指出，美元指數目前短中長期均線呈現多頭排列，有利美元上漲，預期本周美元指數仍將維持漲勢，在有效突破 99 上檔壓力後，將進一步挑戰 100 大關。

荷蘭銀行分析師 Georgette Boele 表示，整體來說，除了美元走強，幾乎沒有什麼其他進展，市場對九月一日起美中進入全面新加稅的反應不大，因為已在意料之中。

美元指數日 K 線圖。(圖：新浪財經)

澳洲周二將舉行利率決議會議，在 6 月接連兩次降息後，目前市場普遍預期澳洲央行將維持利率歷史低點 1% 不變，但年底前可能再降息兩次，以提振通膨及支持經濟。

ING 集團表示，若有強勁的信號顯示澳洲央行將十月降息，澳幣兌美元將重新回落至 0.66 以下，刷新十年新低。