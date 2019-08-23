〈獨家〉日韓貿易衝突 晶技受惠韓廠採購數大幅提升 毛利率看增

台灣頻率元件廠龍頭晶技 (3042-TW) 受惠網通、手機高階應用產品出貨順暢，小型化元件 1008 產品也完成開發，並順利出貨，帶動營收成長，下半年市場熟知的蘋果新手機出貨進將入旺季，據指出，日韓貿易衝突下，晶技下半年出貨將大力受惠韓廠採購增加挹注，毛利率可望逐步向上。

頻率元件業界指出，由於日、韓關係緊張，在韓國官民刻意抵制日貨影響下，韓廠對台灣零組件採購量持續增加，尤其目前需求進入旺季的手機零組件，韓高階手機廠原先採購石英元件，主要以台灣晶技與日商 Epson 及 NDK 等日廠並列，但目前整體採購趨勢上，明顯轉向晶技。

由於日韓衝突加劇，先前日方拒絕提供半導體製程光阻劑關鍵製程原物料，韓國民眾以拒絕日貨回應，台灣晶技主管指出，目前此趨勢日益明顯，正觀察進一步雙方談判發展，同時，目前市場石英元件供應緊俏，造成高階 TSX、TCXO 石英供應量少、報價持續走揚，韓廠增加採購，對於晶技毛利率將有極大挹注。

就此情勢發展，晶技自結 7 月毛利率已拉升至 24.77%，在產品漲價、需求增加下，晶技第 3 季獲利不看淡，並有持續向上的空間。

晶技 7 月毛利率達 24.77%，創 19 個月來新高，8 月持續挑戰 25% 水準，激勵毛利率上攻，且美系大客戶需求明顯提高，小型化產品發揮漲價效益，產能利用率更高達 95%。

展望第 3 季，法人指出，晶技部分小型化、利基型產品產能滿載，並獲客戶同意調高價格，第 3 季受惠旺季需求，及部分料號價格提高，營收估將較第 2 季成長 2 成，並將改寫近 11 季以來新高。

晶技因 3C 電子產業對小型化產品需求大幅提高，日前獲經濟部投資台灣事務所通過回台投資申請案，將在桃園平鎮廠投資 25 億元擴充設備，生產包括 5G 應用石英晶體、微機電產品前端製程及 1008 等小型化產品，預計 2021 年完工。

晶技 7 月單月營收達 7.53 億元，改寫 9 個月來新高，單月毛利率竄升至 24.77%，月增 1.41 個百分點，年增 1.49 個百分點，稅前盈餘 8129 萬元，也創下 9 個月來新高。累計前 7 月稅前盈餘 3.25 億元，年減 4.5%，每股稅前盈餘 1.05 元。法人預估，晶技今年營收將較去年小幅成長。

今天晶技盤中股價衝高到 41.7 元，創 19 個月來新高。