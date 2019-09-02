合晶7月純益年減7成 前7月每股賺0.86元

矽晶圓大廠合晶 (6182-TW) 今 (2) 日應主管機關要求公告 7 月自結數，7 月合併營收 5.79 億元，年減 32.28％，稅後純益 6100 萬元，年減 69.5%，每股純益 0.12 元。前 7 個月每股純益 0.86 元。

合晶 7 月合併營收 5.79 億元，年減 32.28％，稅前淨利 6800 萬元，年減 66%，稅後純益 6100 萬元，年減 69.5%，每股純益 0.12 元，年減 69.23%。前 7 個月稅後純益約 4.4 億元，每股純益 0.86 元。

隨著車用電子及高功率元件，對 12 吋低阻矽晶圓及磊晶片需求增加，合晶將加速採購生產設備，預計 2020 年第 2 季建立 1 條從長晶、拋光到磊晶的 12 吋產線，以滿足客戶需求，並提升公司整體競爭力。

由於去年第 4 季起，半導體產業受到美中貿易衝突帶來的不確定性影響，各大晶片製造商面臨營收下滑與庫存升高情形，連帶影響矽晶圓需求，合晶預期，下游客戶庫存調整得到本季，才可望去化完畢，並從第 4 季起逐步回溫。

合晶第 2 季稅後純益 3.8 億元，季減約 2 成，年減 17.4%，每股純益 0.74 元，為近 5 季低點。上半年稅後純益 8.6 億元，年增 22.49%，每股純益 1.68 元。