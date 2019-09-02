遠銀強攻OPEN API 串連集團支付生態鏈

遠東商銀 (2845-TW) 擔綱遠東集團的支付角色，與鼎鼎（Happy Go）合作推出 Happy Go Pay，透過整合遠銀金流布局、鼎鼎點數資源，遠銀以跨界行動應用平台發展金流 Open API，串連集團支付生態鏈，為台灣唯一跨產業、跨通路、跨國境的點數會員平台。

遠銀總經理周添財表示，在數位創新方面，遠銀持續推升全行數位化的成熟度，掌握 open banking 商機，深化大數據運用與各項 e 化服務，體現遠銀三大策略方向，包括：「深耕數位金融、維持利基領先、發揮集團綜效」。

此次遠銀支付服務，只要透過 API 與遠銀系統介接，並與遠銀合作收單金流服務，即可為 HAPPY GO 特約商店提供行動支付，刷卡、付款、點數折抵一站完成。再者，整合商店掃碼收款服務，一鍵作業同時滿足查帳、收款、退款、請撥款查詢與對帳等功能。

另外，遠銀獲得全台獨家首創的兩項重要專利，分別為「端末機自動註冊與交易資訊隱匿傳遞」，透過完整整合點金支付流程，民眾不須再出示實體會員卡，即能進行點數折抵、跨通路使用，有助大幅提升民眾生活便利性，交易安全與效率。

遠銀為客戶打造全方位跨產業、跨通路、跨國境的金流服務，不僅配合政府推動提升電子化支付比例目標，也協助遠東集團集中會員經營，提升客戶忠誠度，同時也為民眾打造安全又便捷的交易環境。首波上線可適用於遠東集團旗下全通路，如：HAPPY GO、遠百、SOGO、遠東巨城 APP 等，透過 Open API 串連集團企業金流服務，宣示將致力打造遠東支付生態鏈。