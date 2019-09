晶電在美提告 控訴中國廣明源侵犯數件專利

LED 晶粒廠晶電 (2448-TW) 於美國時間 8 月 30 日,在德拉瓦州聯邦地區法院對中國廣明源光科技公司 (GMY Lighting Technology) 及電商蘭亭集勢 (Lightinthebox Holding,LITB),提出專利侵權訴訟,控訴 GMY 及 LITB 網站上販賣及為販賣邀約的 GMY LED 燈絲燈泡,侵犯數件晶電專利,並申請法院針對其販賣的產品核發禁制令。

晶電在訴狀中指出,GMY 的 LED 燈絲燈泡,如型號為 GMY A19 LED 燈絲燈泡,侵犯多項晶電美國專利,控訴 GMY Lighting Technology、Lightinthebox Holding Co., Ltd.、Light In The Box Limited、Lightinthebox International Logistic Co., Limited 及 LITB, Inc.,販賣及為販賣邀約 GMY LED 燈絲燈泡。

晶電目前已獲證或申請中的 LED 燈絲 (燈泡) 相關專利累計超過 100 件,範圍涉及 LED 燈絲 (燈泡) 技術各個層面。晶電強調,將致力保護在 LED 燈絲 (燈泡) 技術上的廣泛投資,除將進行廣泛的授權活動,以保護自身智慧財產權外,也會持續在必要時刻訴諸法律,以保護其創新成果,及合作夥伴、客戶的利益。

晶電截至今年 08 月 30 日止,已控告包括 Newhouse Lighting、All Star Lighting 等數家公司專利侵權,且被告公司也先後選擇和解。此外,晶電並將燈絲 (燈泡專利組合,授權給超時代光源 (Super Trend Lighting)、開發晶 (KAISTAR)、QL Light Source 等 3 家公司。