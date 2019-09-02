晶電在美提告 控訴中國廣明源侵犯數件專利

LED 晶粒廠晶電 (2448-TW) 於美國時間 8 月 30 日，在德拉瓦州聯邦地區法院對中國廣明源光科技公司 (GMY Lighting Technology) 及電商蘭亭集勢 (Lightinthebox Holding，LITB)，提出專利侵權訴訟，控訴 GMY 及 LITB 網站上販賣及為販賣邀約的 GMY LED 燈絲燈泡，侵犯數件晶電專利，並申請法院針對其販賣的產品核發禁制令。

晶電在訴狀中指出，GMY 的 LED 燈絲燈泡，如型號為 GMY A19 LED 燈絲燈泡，侵犯多項晶電美國專利，控訴 GMY Lighting Technology、Lightinthebox Holding Co., Ltd.、Light In The Box Limited、Lightinthebox International Logistic Co., Limited 及 LITB, Inc.，販賣及為販賣邀約 GMY LED 燈絲燈泡。

晶電目前已獲證或申請中的 LED 燈絲 (燈泡) 相關專利累計超過 100 件，範圍涉及 LED 燈絲 (燈泡) 技術各個層面。晶電強調，將致力保護在 LED 燈絲 (燈泡) 技術上的廣泛投資，除將進行廣泛的授權活動，以保護自身智慧財產權外，也會持續在必要時刻訴諸法律，以保護其創新成果，及合作夥伴、客戶的利益。

晶電截至今年 08 月 30 日止，已控告包括 Newhouse Lighting、All Star Lighting 等數家公司專利侵權，且被告公司也先後選擇和解。此外，晶電並將燈絲 (燈泡專利組合，授權給超時代光源 (Super Trend Lighting)、開發晶 (KAISTAR)、QL Light Source 等 3 家公司。