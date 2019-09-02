從貿易戰及關稅到貨幣危機及政局動盪，新興市場的消息在近幾個月備受關注，很多時候，這些消息以負面居多，這或許對亞洲影響最為明顯，尤其是中美緊張局勢升溫時。

但值得留意的是，新興市場引人矚目的消息很少能反映整體狀況，事實上是經常忽略了推動此區域股市⻑線投資機會的正面動能和⻑遠趨勢。我們認為，經常為人忽視的其中一個亞洲增⻑主題在東協成員國，此獨特地區的發展程度不如北亞，但提供了許多具有吸引力的潛在投資機會，尤其是對⻑線股票投資者而言。

談到東協的優勢，投資者可以關注以下三大要素: 過往風險調整後報酬佳、有利的人口統 計狀況、良好的⻑遠趨勢 ，以下將詳細分析。

1. 過往風險調整後報酬佳

人們對東協地區的一個常見誤解在於，認為相較發展程度更高的北亞地區，東協股市波動 更大。管發展程度較低的市場通常面臨一定挑戰，但事實上東協股市⻑遠而言的經風險 調整後年化報酬更佳。在過去 10 年、截至 2019 年 6 月 30 日為止，東協股市的年化報酬 (12.0%) 略高於亞洲 (日本除外) 股市 (11.5%)，而年化波動 (17.0%) 卻低於亞洲 (日本除外) 股 市 (17.9%)。⻑遠而言，東協股市的經風險調整後報酬亦優於全球其他新興市場，例如新 興歐洲、中東及非洲股市以及拉丁美洲股市。

展望未來，隨著亞洲企業繼續將產能遷移到東協，以分散供應鏈，我們預計東協股市的表現將會受到進一步支持。在近幾個月，中美關稅談判放大了這一趨勢，或許在未來幾個月還會加速，但我們認為這是一項⻑遠轉變，將會繼續為東協股市提供良好支持。

2. 有利的人口統計狀況

我們相信多項有利的人口統計狀況趨勢可以推動增⻑，在新興市場股市創造⻑線投資機會， 推動東協股市取得良好表現。如今，東協地區的人口總數在全球排名第三，僅次於中國及 印度。東協國內生產總值 (GDP) 目前約為 2.8 兆美元，是 2007 年的兩倍，僅略低於德國 及日本。這一增⻑趨勢預計將會持續，東協 2019 年實際國內生產總值 (GDP) 年增率預測 約為 4.8%，遠高於已開發市場，僅略低於亞洲 (日本除外)。

東協的經濟成⻑在很大程度上是由日益增⻑、財富日漸增多的中產階層推動，日後亦很可 能持續下去。以馬來⻄亞、泰國、印尼及菲律賓為首，國⺠財富預計在未來 10 年將會取 得顯著增⻑，亦可推動東協股市的資產管理規模取得顯著增⻑，從目前約 3,000 億美元增 ⻑至 2028 年約 7,000 億美元 3。隨著此區域財富的增⻑，我們預計會持續為東協股票帶來 強勁的需求。



3. 良好的⻑遠趨勢

東協地區有多項良好的動能，我們相信將會在未來幾年為市場提供支持。除了製造業之外， 旅遊業亦是區內收入的另一主要來源。自 2007 年以來的 10 年，到訪東協地區的遊客人 數增⻑一倍以上，為本區國內生產總值 (GDP) 貢獻 1,358 億美元 。在 2017 年，旅遊業為 國內生產總值 (GDP) 帶來的總貢獻在全球排名第四，僅次於美國、中國及德國。在泰國這 樣的國家，旅遊業收入佔國內生產總值 (GDP) 的 15%，亦有助於為其經常帳收支帶來支持。

個別投資機會方面，電子商務是一個例子。在東協地區，電子商務仍然處於初步發展階段，目前佔總體零售市場的比重相對較小。類似於中國，隨著區內人士愈來愈通曉數位應用，我們預計電子商務將會取得擴張性增⻑。⻑遠而言，我們預計基礎建設是另一增⻑機會。為了發展支持東協快速成⻑及發展所需的基礎建設，需要大量投資。區內人口統計構成良好，亦為整體消費趨勢提供有利支持，我們認為各國國內先的特許經營業務顯然有望從中受惠。

結論

放眼消息面之外，我們相信東協市場帶來具有吸引力的⻑遠增⻑機會。除了⻑遠而言提供具有吸引力的經風險調整後報酬、波動性相對較低之外，東協股市有望受惠於區內多個良好的人口統計狀況。這些趨勢很可能在未來幾年為區內市場提供廣泛支持，而我們認為在電子商務、基礎建設及消費等