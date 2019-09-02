浩鼎抗癌新藥傳捷報 股價大漲收復月線

浩鼎 (4174-TW) 受惠抗癌新藥 Globo H 抗體小分子藥物複合體 OBI-999，通過美國食藥局 (FDA)，核准進行第一 / 二期人體臨床試驗，預計 1-2 年完成，利多激勵今日股價大漲，盤中漲幅逾 6%，收復月線關卡，也帶動新藥族群安特羅 (6564-TW)、北極星 (6550-TW)、台睿 (6580-TW)、醣基 (6586-TW) 等股價同步走揚。

浩鼎表示，抗癌新藥 Globo H 抗體小分子藥物複合體 OBI-999，已通過 FDA 核准進行第一 / 二期人體臨床試驗，其中，OBI-999 一期人體臨床試驗 - 劑量遞增階段，預計 1-2 年內完成，再進入二期人體臨床試驗 - 族群擴增階段。

展望後市，浩鼎指出，據 IQVIA 公開研究報告，全球抗腫瘤用藥市場規模達 1500 億美元，目前研發中的 OBI-999 尚處於臨床試驗階段，未來適應症的開發，將以未被滿足的醫療需求為主。

浩鼎開發中的產品線，已大幅擴充，目前有涵蓋疫苗、抗體藥及小分子藥物複合體，董事長張念慈日前表示，目前重點著重在癌症末期與具抗藥性的病患，除提升新藥技術，也要申請國際授權，其中，已與天士力生物醫藥簽訂抗體新藥的合作開發與授權協議。