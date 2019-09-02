盤前財經大事搶先讀2019年9月2日

今日操盤前瞻

台灣 8 月製造業 PMI

美國股市休市一日

法說會：大洋、新海

除權息：程泰、欣欣、三商、旭隼、金麗 - KY、吉源 - KY、泰金寶 - DR

美債殖利率倒掛一定經濟衰退？法人估這次有兩個不一樣

日前美中貿易衝突升溫、聯準會降息壓力大，引發 10 年期與 2 年期美債殖利率在 8 月底頻頻倒掛，經濟衰退警鐘持續響起。不過，法人指出，這次倒掛與過往有兩大不同，一是長債殖利率先行下跌、二是 10 年期與 3 個月美債殖利率先行倒掛，因此，對景氣預測可能與過去不一樣，美股後市仍有高點可期。閱讀全文...

中韓面板廠減產但仍有新產能規劃 未來 2 年面板價格仍有壓

全球面板價格近年來因整體產能供過於求、產業競爭壓力下，跌價趨勢明顯，雖然市場認為，在韓國、中國廠商陸續傳出調整產線、減產計畫，跌價趨勢可望趨緩，但產業人士指出，短期內雖然能緩解供過於求狀況，但隨著中國廠商還有新產線將開出，預期未來 1-2 年內面板價格仍將面臨龐大壓力。閱讀全文...

〈觀察〉嚴控高利儲蓄險 年底掀停售潮 明年恐現保費懸崖

金管會 5 月宣布將控管「高利率儲蓄險保單」，加上美債利率直直落，除了引發利變型保單宣告利率一降再降，甚至預期今 (2019) 年年底前出現停售潮，明年則因為此塊新契約保費收入劇減，進而出現「保費懸崖」，金管會不可不慎。閱讀全文...

〈台股風向球〉貿易競局待解 外資醞釀季底作帳

川普甫宣布貿易戰 9 月談判將進行，卻又表示對中關稅將如期實施，令市場霧裡看花，台股交易員認為，上周台股面臨貿易戰升級壓力守住年線，優於預期，不僅未破前低甚至周線還收紅，多頭氣勢不弱，周五外資期現貨強力翻多，展望新一周，盤勢無需太悲觀。閱讀全文...

【邱志昌專欄】貨幣政策不是萬能！

這一波帶動新興市場貨幣匯率貶值，表面上看來是美國聯準會 (Fed)；它在物價無憂背景下，為了平衡美中貿易逆差、及貿易談判所帶來的衝擊，所進行的寬鬆貨幣政策使然。閱讀全文...

