〈熱門股〉雙美經營權之爭再起 周漲幅16%

膠原蛋白植入劑廠雙美 (4728-TW) 經營權之爭再起，日前發出公告將於 10 月 8 日召開股東臨時會，全面改選董事 9 席及監察人 3 席，股東必須在 9 月 9 日前，完成過戶才能參與投票，公司派、市場派全力加碼持股，30 日股價直奔漲停 98.7 元，突破短均線，成交量逾 2000 張，帶動本周漲幅 16.22%。

雙美公告，監察人典華投資自行召集雙美，10 月 8 日召開 108 年第 1 次股東臨時會，討論 2 大事項，重新檢討評估去年底董事會決議通過的「南科建廠資本支出案」，及全面改選董事 9 席及監察人 3 席，其中，雙美停止股票過戶日期為 9 月 9 日至 10 月 8 日。

法人表示，股東必須在 9 月 9 日前，完成過戶才能參與投票，最後買進日為 9 月 4 日，因此，自發出公告後買盤湧進，30 日更多達逾 2000 張，股價也攻上漲停價位 98.7 元，創新高，預期雙美股臨會前，雙方將增加持股，股價應有機會突破百元關卡。

雙美 6 月股東會中，董事長蔡國洲為首的金可公司，拿下 4 席董事、2 席獨董及 1 席監事；由林齊國為首的典華、林酒店，則拿下 3 席董事及 2 名監事，蔣國洲等人則取得過半席次，守住經營權。

雙美專攻膠原蛋白植入劑，是國內唯一取得中國藥監局長短效劑型證照的廠商，也是生技股中少數零負債的公司，金可 3 年前入主雙美後，積極布局中國市場，推升營收 3 級跳，此外，為了擴大產能投資 6 億元，年底前將隨著市場需求，逐步增加產線。