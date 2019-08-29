訊映下半年3大動能 獲利可望優於上半年

訊映 (4155-TW) 今 (29) 日舉辦法說會，展望下半年，總經理賴家德表示，將有 3 大營運動能，包括與全球最大醫材製造商簽屬代工合約、拓展巴西市場及新品上市，今年全年營運樂觀，法人表示，利多激勵下，下半年營收、獲利都將優於上半年，每股純益有望維持去年 2.15 元水準。

訊映主要有 3 大產品，分別為血糖儀、試片及霧化器，賴家德表示，由於每 10 位老人中，3 人有聽力障礙，因此，自行研發出輔聽器，預計今年 9 月上市，將先以台灣銷售為主，明年年中將開始到國外參展，看旺後續銷量，法人估，輔聽器每年可貢獻 1-2 億元營收，明年估占整體營收 10-20%。

賴家德指出，今年 7 月與全球市占第一的醫材廠簽署血糖機代工合約，首批產品將於 10 月底、11 月初出貨，不過僅是小量，預計明年年中放量，法人估，由於訊映簽署的國際醫材廠，銷售地區遍布全球，明年開始放量，除添營運一大動能外，代工營收可占整體 15%。

巴西市場方面，賴家德表示，目前與政府談標案，最快年底前能簽約完成，目前規劃 7 、9 及 11 月，機器與試片各出一貨櫃至巴西公立醫院試水溫，若簽約順利，明年第 3 季每月可出 2 貨櫃、第 4 季可出 3 貨櫃，且每月可貢獻 1400-1500 萬元營收。

賴家德指出，由於巴西政府標案，一簽就是 5 年合約，訂單相對穩定，未來不排除至當地設產能。