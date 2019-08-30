〈康控-KY法說〉9月新品放量營運倒吃甘蔗 Q4將迎爆發性成長

康控 - KY(4943-TW) 今 (30) 日召開法說會，財務長黃翹生指出，目前產能滿載，加上 9 月起新品量產，第 4 季會呈現爆發性的成長，把該賺的都賺回來。

黃翹生指出，今年聲學元件產品方面，美系客戶設計沒有太大的變化，因此呈現價跌量縮，但直接獲得終端客戶的精密零部件訂單，9 月開始量產，可補充聲學元件價跌量縮部分。

黃翹生強調，由於新品屬客製化，當產品量產後，就會推升營收爆發性長，上個月客戶把產能訂滿，目前稼動率滿載，接到的開發案也是有史以來最多，營運倒吃甘蔗。

至於產能多滿，黃翹生透露，上半年還在裁減員工，但 7 月開始把人全部找回來，還要加倍補人，上半年需求 3000 人、下半年上看 6000 人，截至 8 月底，員工有 5000 人左右，將視客戶需求，再增加 700-1500 人。

法人則預估，康控新品在 9 月放量，預估第 3 季營收約與去年第 4 季 13.39 億元差不多，毛利率在聲學元件價格走跌下，估將落在 35-40% 之間，不過隨新品放量，預計第 4 季營收可望回到 20 億元以上，毛利率也將達 4 成之上。

黃翹生坦言，上半年營運蠻辛苦，下半年市場普遍也認為，狀況不如去年同期好，不過建議可把上半年忘掉，從 9 月、第 4 季開始看，會發現康控的爆發力完全不一樣。