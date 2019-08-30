【華冠投顧】國巨，往填息之路，邁開大步前進！

週三，依據川普的『聖旨』，美國貿易代表署（USTR）發布公報，對三千億美元中國輸美商品加徵關稅，幅度提高到 15%(原先 10%)，日期訂在 09/01 開始，另外，部分商品的啟動日為 12/15。事實上，這些加上去的關稅，成本還是會轉嫁到美國的企業與消費者身上的；川普這招到底是在打敵人還是在打自己呢？理應川普也不是個笨蛋，這些副作用想必他也都看在眼裡；無論他後續是否另有其它的招數即將派上用場也好，還是真的已經是『老番癲』也罷！至少，目前反應在股市上的力道方向是向上的；那就好了阿！我們追求的，不也就是，股市可以上漲就好了！而至於，川普下一步到底是要用什麼招數？那再說吧！更何況，我昨天有說過了！川普的言論，對於市場的影響力將『漸趨式微』。所以，我們就將目光焦點轉回來，關注股市的大趨勢即可。

週四，川普受訪時表示，美、中貿易談判代表將舉行電話會談。而中方也表示，雙方一直有保持連絡，為下個月赴美預先做準備。為了讓雙方磋商有一個好的開始，目前的重點是先放在『取消加徵關稅』上。在雙方展現緩和氣氛之下，周四，美股續上揚，道瓊工業指數上揚 326 點，漲幅 1.2%。隨之，今日台股也跟著一起上揚。

接下來的重頭戲是，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 將公佈利率決議，日期在 09/19，台北時間凌晨 02：00，續鎖定。

台、美股目前仍處於多頭架構當中，預期若有再次的回檔，下方空間應已不多。

依據 08/29 之述『加權指數，若有回至 10520-10600 反壓區之上，則回升力道增強。』今日來到 10618 最高，已正式穿越該區間；預估後市持續上攻機率提升，後市可注意下方 10501-10414 支撐區的力道強弱。

我們持續鎖定的標的『2327 國巨』，客戶庫存歷經三個季度的調整，目前 MLCC 的市場需求具回溫跡象，外資估第 3 季營收將可望優於預期，給予「加碼」評等，目標價 380 元。受此激勵，該股今天來到漲停價，隨後的『填息』力道不容小覷。另外『2317 鴻海』，目前仍位居低檔整理；依據型態，後市具『破繭而出』往上攻堅之機，見下圖。

2327 國巨：

客戶庫存歷經三個季度的調整，目前 MLCC 的市場需求具回溫跡象，外資估第 3 季營收將可望優於預期，給予「加碼」評等，目標價 380 元。在除息之後的『填息』力道不容小覷。

2317 鴻海：

進入下半年傳統旺季，預期下方空間已不多。

華冠投顧 - 葉良超