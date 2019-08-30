影／台股下半年多空雜陳 交叉運用期貨避險策略

今年下半年台股表現，還是要看中美貿易戰臉色，預期今年 12 月中旬，美國對中國如期開徵第二階段的 10% 關稅，機率並不低。元大期貨協理陳昱宏指出，包括手機、平板、筆電等都會納到課徵關稅 10% 的商品之內，對於台股影響比較大，尤其美國蘋果新機發表會於 9 月發布，是否會影響到聖誕節銷售量，值得留意。

雖然有貿易戰攪局，陳昱宏表示，台灣尚有選舉利多政策加持，下半年台股是多空因素交陳，投資人可以利用期貨進行避險。以期貨操作來看，在市場高波動的情況之下，現階段可以採用降 Delta 或者 Gamma、Vega 的策略，運用到台指選擇權或是台指期，做交叉的運用。

由於股票期貨已經成為參與個股波動行情的熱門投資工具，也因此，元大期貨搭配鉅亨網股票期貨交易競賽，加碼推出獎勵活動，不僅個股期貨交易量逐月穩定成長，還抱回了最大獎項交易大亨獎。

元大期貨資深副總經理高毅瑞指出，該公司釋放相當大的資源在此次股票期貨交易競賽，尤其競賽期間適逢股東會及除權息旺季，元大期貨祭出相關獎勵活動，投資人能夠更踴躍參與股票期貨交易。

展望未來，高毅瑞指出，國際期貨市場行情將持續波動，投資人可以藉由期交所更多元化的商品種類，進行交易與避險策略，創造更多的收益來源。



完整高清版新聞→https://youtu.be/YEpwVvdQoA0