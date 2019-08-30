房市調控有效果 前7月中國百城房價漲幅縮

鉅亨網編輯江泰傑 2019年8月30號9點14分

中國易居研究院公布最新中國百城房價報告，2019 年 1 月～7 月份，重點監測的 100 個城市新建商品住宅成交均價為人民幣 14174 元 / 平方公尺，年增 13.7%，漲幅有所縮小。

今年 4 月份該數值達到 14.5%，創下歷史新高，之後漲幅開始縮減，顯示中國政府第二季以來政策調控發酵，中國房價漲幅已有所回調。

不過若與中國整體 1～7 月份房價上漲 9.6% 的水準來看，100 城房價的漲幅仍明顯超出不少。

一線城市房價：1 月～7 月，4 大一線城市新建商品住宅成交均價為人民幣 43159 元 / 平方公尺，年增 17%，漲幅已開始縮小，反映出一線城市正積極管控房價。若與二、三線城市比較，一線城市的房價年增幅仍大幅超出二、三、四線城市。

二線城市：1 月～7 月，32 個二線城市新建商品住宅成交均價為人民幣 14119 元 / 平方公尺，年增 10.7%，漲幅與 1 月～6 月相當。第二季二線城市的房市管控相對較嚴格，包括對預售證和房屋交易的管控，已限制房價漲幅擴大。

三四線城市：1 月～7 月，64 個三四線城市新建商品住宅成交均價為人民幣 11004 元 / 平方公尺，年增 9.7%，已較 6 月份時創下今年漲幅新高 (10.1%) 有所下滑，除了地方政府監管趨嚴外，降價促銷也是因素之一。

不過令市場擔憂的是，截至 7 月底，中國 100 個城市新建商品住宅庫存總量為 4.49 億平方公尺，年增 6%，庫存規模已連續 8 個月呈現年增。

資料來源: 克而瑞，中國新建案去化率

業內指出，相比去年同期，去庫存的壓力略有增加。近期房市的庫存規模回升，由於市場交易降溫、供應增加所致。再加上中國房市調控力道不減，如果買方仍保守觀望，不排除庫存規模有繼續增加的可能。

