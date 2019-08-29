又有銀行未落實洗防作業吞罰單 新光、聯邦遭金管會各罰400、200萬

又有銀行未落實洗錢防制規定遭金管會開罰，金管會今 (29) 日宣布，新光銀行與聯邦銀因洗錢防制作業有缺失，各遭金管會罰 400 萬、200 萬元。

金管會金檢時發現，新光銀在 2016 年 8 月到 2017 年 7 月期間，辦理開戶與匯款作業時未落實確認客戶身分程序，以及辦理洗錢防制與匯款等作業，有帳戶或交易持續監控作業未妥適。

此外，新光銀辦理存款機業務、新台幣現鈔換購外幣現鈔及臨櫃存入超過一訂金額，對於大額通貨交易申報執行，沒有建立監督控管的標準作業程序。

金管會銀行局副局長莊琇媛說明，新光銀在承做新台幣換外幣的現金交易時，因單筆交易超過 50 萬卻未依規定申報，被認定內控作業有缺失，因此根據行為時的銀行法第 129 條第 7 款開罰。

聯邦銀行則是因現有存款戶申請開立新信託帳戶時，未依規定訂定既有客戶持續審查作業規範，並評估客戶風險屬性，經查約有 20~30 戶類似案例，遭金管會認定未建立妥適內控制度，不利辨識、衡量與監控風險管理作業。

此外，聯邦銀子公司聯邦國際租賃因購買聯邦投信發行的債務組合基金，持有後獲利，但租賃在 2017 年底先處分實現獲利後再買回，但聯邦國際租賃未依規定申報給聯邦銀，遭金管會認定有礙健全經營開罰。