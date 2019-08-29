香港戒嚴？中國官媒：不容許美國插手香港事務

針對香港反送中事件持續延燒，香港特首不否認可能宣布實施「緊急情況規例條例」，形同戒嚴，引發市場嘩然。今 (29) 日，中國官媒人民日報刊文指出決不容許美國插手香港事務。

人民日報表示，香港近期暴力活動升級的背後，不時出現美國身影在其中，並將暴力犯罪美化成爭取人權和自由。也因為美國在背後推波助瀾，才使得香港激進暴力份子及反對派覺得有恃無恐。

該文強調，中國政府有信心有能力捍衛國家主權、安全，並能維護香港繁榮穩定，對於挑戰「一國兩制」底線的行為絕對不容忍。

此外，香港傳出可能實施形同戒嚴令的「緊急情況規例條例」，香港特首林鄭月娥被問及是否引用該條例來平息反送中的抗爭。她不否認相關傳聞，並指出所有香港法律，如果能夠提供法治手段去止暴制亂，政府都有責任檢視。

香港「緊急情況規例條例」包括限制任何人或物品進出關，並限制通訊及刊物，授權檢查處所等等全方位管控。

同時，警方可以不用證明任何人有實際參與暴力行為，如藏有爆炸品或武器，而只需在同行人士身上搜出這些物品，或只需要證明經常出入藏有這些物品的場所，便可提出指控。

香港反對黨立即警告，一旦「緊急情況規例條例」執行，比出動中國解放軍所帶來的災難還嚴重。

受到反送中事件影響，不光重創香港內需產業，如零售、百貨、觀光等。同時金融市場也受到影響，如阿里巴巴暫緩上市。

此外，也出現資金開始外移，港幣匯率來到 7.75～7.85 港幣兌換 1 美元的弱區間。市場更有悲觀預期，一旦送反中抗議後續事態更加惡化，可能港幣的聯繫匯率將瓦解。