全球皆降我獨升！市場預期挪威央行9月升息

在全球央行降息潮中，挪威則一直醞釀升息。根據週四 (29 日) 公布數據，挪威第 2 季仍加速成長，使 9 月升息的可能性仍偏高。

挪威統計局週四發布的數據顯示，第 2 季扣除石油與航運後的內陸 GDP 季增 0.7%，表現更優於第 1 季修正後的季增 0.5%，經濟表現大致符合預期。

在數據公布後，挪威克朗兌歐元匯率小挫 0.15%，至 10.04 兌 1 歐元。

數據顯示，挪威國內需求和投資增加，拉動了第 2 季的經濟成長，出口仍然下滑。加計石油和天然氣生產及運輸的國內 GDP，則為成長 0.3%。

Nordea Markets 分析師 Erik Johannes Bruce 認為，週四公布的經濟數據，支持央行 9 月升息的計畫，今年上半年的整體成長，也符合挪威央行的預期。

他表示，挪威製造業成長強勁 (1.6%)，唯一放緩的是零售業 (-0.6%)，但對央行來說，最重要的是私人消費以健康的速度成長，季增 0.4%，而就業人數季增 0.4%，都支持原訂的升息路徑。

挪威央行去年 9 月啟動升息循環，到今年 6 月 3 次升息，已將關鍵利率上調至 1.25%，希望幫助依賴石油產業的經濟進行降溫。