不懼貿易戰風險 挪威央行宣布升息！克朗順勢強升

在全球央行多在討論何時降息、降息多少時，只有挪威央行對國內經濟充滿信心，週四 (20 日) 宣布升息 25 基點至 1.25%，是央行去年 9 月啟動升息循環以來的第 3 次升息。挪威央行總裁 Øystein Olsen 表示，今年晚些時候還可能繼續升息。

政策宣布之後，挪威克朗兌歐元強升 1%，創 3 月以來最大的日內漲幅，兌美元約漲 1.5%。目前歐元兌挪威克朗來到 9.6900 下方，觸及 5 月 1 日以來最低水準。

美元兌挪威克朗急跌

Olsen 說：「我們目前對前景和風險平衡的評估表明，政策利率有可能在 2019 年再進一步增加。」

央行指出，挪威經濟穩健增長，產能利用率略高於正常水準，這是推動政策利率上升的主因。此外，潛在通膨也略高於央行的目標。

挪威央行表示，貿易緊張局勢給挪威經濟以及全球帶來了不確定性，也帶來石油工業的隱憂，但央行仍然認為升息是合理的，因為經濟好轉的情況仍優於預期。

丹麥丹斯克銀行 (Danske Bank) 分析師 Kristoffer Lomholt 表示，挪威央行是 G10 國家中唯一升息的央行，由政策決議及前瞻指引表明，下一次升息的時間很可能是 9 月。市場原本以為本月的升息是這波周期的最後一次，但由於央行準備再升，因此帶來市場「巨大反應」。