迎戰純網銀提升數位力 星展銀APP串接美食平台

純網銀明年即將開業上路，銀行積極提升數位力，星展銀行 (台灣) 今 (7) 日宣布與網路餐飲平台 EZTABLE 平台合作，透過 API 串接資源，讓用戶可透過銀行 APP 看評價、找餐廳、訂位，還能享有信用卡優惠折扣，打造一站式服務。

星展銀行積極開發應用程式介面科技 (API)，提高銀行 APP 應用功能，2017 年推出的 Card+ App 與網路餐飲平台 EZTABLE 串接，跳脫一般信用卡聚焦促刷優惠的行銷策略，用戶只要下載銀行 APP 可連結餐飲平台找餐廳、看評價、訂位，還有卡友優惠折扣。

星展銀行表示，Card+APP 可同時支援 iOS 與 Android 兩大系統，用戶可透過 APP 查詢信用卡帳款、申請辦理分期付款、繳卡費、掛失補發信用卡與登錄優惠活動等多種服務，現在則鎖定民眾熱愛的美食消費，與網路平台串接讓 APP 功能更多元。

星展銀行（台灣）消費金融處處長孫可基表示，此次與 EZTABLE 合作主要是藉由應用程式介面科技（API）串接星展銀行 APP，是目前金融界首創服務型態，讓數位金融服務能更貼近卡友的日常生活。

為推廣新服務功能，星展銀行表示，即日起到 10 月底止，透過星展 Card + 訂餐廳，最高可享 10% EZCASH 回饋，星展飛行世界卡、豐盛無限卡、豐盛御璽卡的卡友，透過星展 Card + 訂餐廳，最高更可享 20% EZCASH 回饋。

另外，透過 EZTABLEeDM 連結星展網頁，成功申辦星展 everyday 鈦金卡可獲得 888 元的專屬刷卡金。

