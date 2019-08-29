〈智慧顯示與觸控展〉TPK-KY奈米銀產線年底倍增 專利授權金明年成長看俏

觸控模組大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今年首度參加 Touch Taiwan 智慧顯示與觸控展，在奈米銀技術發展方面，總經理謝立群表示，奈米銀專利授權給客戶，為了因應產能需求，今年底月產能將從現有的 1 萬台，倍增至 2 萬台，未來需求持續成長，將向外找合作廠商協助。至於折疊產品方面，TPK 預期，客戶產品最快今年第 4 季推出。

謝立群表示，奈米銀應用在折疊產品上，折疊次數可達 40 萬次，客戶產品有機會在第 4 季推出，宸鴻先備妥產能供給，因應客戶需求，現階段仍以 8 吋螢幕尺寸以下產品居多，彎折式平板、NB 則開發中，預期明年小量生產。

在奈米銀產能上，謝立群表示，現階段以 8 吋手機產品為計算基準，月產能可達 100 萬隻，超大尺寸方面，以 75 吋電子白板產品計算，月產能約 1 萬台，今年第 4 季將增加到 2 萬台，明年有機會成長到 4 萬台，而目前電子白板主要應用在教育市場，商用會議比率偏低。

在奈米銀專利授權方面，謝立群表示，宸鴻掌握奈米銀技術 70% 以上專利，去年已與中國廠商諾菲談好授權，目前正與另外一家中國大廠洽談中，順利完成將可帶來相關權利金收入。