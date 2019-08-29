元富證長期善盡社會責任 獲華人公益企業金傳獎肯定

由中華工商經貿科技發展協會主辦的第二屆華人公益金傳獎獲獎名單出爐，元富證券因向來重視社會慈善公益，於公益領域的貢獻得到評審高度青睞，獲頒「華人公益企業金傳獎」表揚。元富證首度參加即獲獎，顯示長期在企業社會責任的耕耘深獲肯定。

元富證董事長陳俊宏表示，元富始終相信幸福企業不僅能帶給員工幸福，帶給員工的家庭幸福，更能進一步帶給社會幸福，除了甫獲得 1111 人力銀行幸福企業獎項肯定，此次再獲金傳獎是鼓勵更是責任與期待，未來也會持續將企業社會責任列為重要使命，為善盡企業社會責任努力。

元富多年來長期關懷弱勢兒童，帶給孩童幫助與溫暖，自 2010 年起舉辦「牽一隻小小手」員工歲末年終慈善捐款，捐助超過 10 餘家兒童相關公益團體，金額超過 2300 萬元。

而元富證去年併入新光金控 (2888-TW) 後，受新光積極回饋社會的 CSR 政策影響，擴大病深化公益服務，新光金控除有聯名各子公司共同投入的公益活動，也鼓勵各子公司依個別產業特性或客戶屬性規劃執行各自的公益項目，發揮集團「光無所不在，心與你同在」的精神。

元富去年與母公司一起進行「遍地開花公益活動」，由元富證總經理李明輝帶領同仁至全台各地學校、社區活動中心和弱勢團體等機構，透過摺製豬年環保提燈與發送環保竹纖維吸管，宣揚減塑生活與保護海洋生物的理念，總共完成 50 場活動、將近 1200 名參加者受惠，而今年也規劃 3 場淨灘活動，持續為環境保護努力。

另一方面，元富於去年聖誕節舉辦「累積歡樂 拼出未來」活動，向同仁募集全新積木和拼圖，兩周內收到逾 560 份禮物，並分送予全台 15 家兒童相關公益單位，讓孩童度過一個歡樂且溫暖的聖誕節。

為響應 9 月為國際兒童癌症關懷月，元富與兒童癌症基金會將在 9 月 22 日於新光摩天大樓站前廣場共同舉辦「金絲帶小勇士應援」活動，邀請民眾在象徵癌症病童真金不怕火煉生命力的金絲帶上，寫上對癌症病童的鼓勵祝福語，共同關注兒童癌症議題，用愛支持抗癌小勇士。

元富證強調，未來也將持續以各種形式投入公益，期盼成為社會正向力量的推手，繼續將愛和溫暖傳送到社會每一個角落。