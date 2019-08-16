〈邦特法說〉產品組合調整奏效 菲律賓披索貶值助攻開拓內銷市場

邦特 (4107-TW) 今 (16) 日舉辦法說會，財務長黃繹中表示，受惠產品組合調整策略奏效，第 2 季毛利率季增 2 個百分點，另外，近兩年菲律賓一度快速貶值，也有利擴大菲律賓內銷市場。

由於邦特以外銷為主，銷售區域占比方面，美洲占 26.34%、亞洲占 25.6%、台灣占 17.98%、中國占 11.57%、歐洲占 11.43%、非洲占 7.07%。

其中菲律賓部分，邦特指出，因近 2 年匯率風險變動因素，菲律賓一度快速貶值，最低至 1 美元兌 47 菲律賓披索，雖快速貶值會影響獲利，不過也有利於菲律賓內銷市場發展。

產品第 2 季毛利率方面，迴路管 26-28%、體內導管 75-80%、藥用軟袋 35-39%、穿刺針 30-32%、血管導管 45-59%、外科管 45-48% 及關鍵零組件 28-30%。

邦特 1-7 月營收占比方面，迴路管受惠內銷市場銷售暢旺，營收 3 億元，年增 33%；體內導管營收 2.15 億元、藥用軟袋營收 1.68 億元，皆受惠中南美市場需求成長，分別年增 13% 及 12%；穿刺針因台灣、東南亞市場需求升溫，營收 1.01 億元，年增 20%；血管導管則因中國及台灣市場需求提高，營收 5415 萬元，年增 16%；關鍵零組件則因菲律賓供貨量減少，營收 6983 萬元，年減 5.3%。

黃繹中表示，由於產品組合調整策略奏效，及控制成本，帶動第 2 季產品毛利率季增 2 個百分點，未來也將持續研發高端醫療耗材產品。