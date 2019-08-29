【柏瑞投信】全球吹降息風，有利特別股和高收債延續漲勢

中美貿易談判略有好轉跡象，但歐洲及中國的經濟數據疲弱、以及日韓貿易戰和國際地緣政治等風險揮之不去，使得市場對於經濟前景的憂慮提高，導致美國 10 年及 2 年期公債殖利率曲線出現短暫倒掛，浮現經濟衰退隱憂。柏瑞投信表示，從歷史經驗來看，美債殖利率倒掛往往是經濟衰退的警訊，但並非立即陷入衰退，且倒掛之後的一年，特別股和全球高收債等收益型資產仍有上漲空間可期。

倒掛不等於經濟馬上衰退

美債殖利率前次倒掛初見於 2005 年 12 月，然直到 2007 年 12 月經濟衰退才來臨，而且倒掛之後的一年，特別股和高收債資產都有正報酬的表現 (圖一)。而這次倒掛部分是受到全球低利環境的影響，雖然美國經濟成長放緩，但勞動市場保持穩健，加上 Fed 已採取「預防性降息」因應經濟下行風險，或許倒掛與經濟衰退之間的距離會再更遠一些。

除了 Fed 外，新興市場國家包括印度、南韓、巴西等早已開始降息，預期歐洲央行、日本央行也可能重啟寬鬆，一同加入全球降息的風潮。在低利率、甚至負利率的環境下，將再度點燃投資人對於收益的強烈需求。而擁有相對高殖利率的特別股、高收益債，預期將成為極具投資吸引力的資產。

特別股金牛產業有看頭

柏瑞特別股息收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人馬治雲表示，由於中美貿易談判進展不大、全球景氣循環進入末端的可能性提高，市場預期 Fed 9 月將再降息，進一步壓抑美國 10 年期公債殖利率走勢，資金將持續搶進殖利率比公債高的特別股資產，可望持續推升特別股市場的表現。

至於哪些特別股產業會有機會？馬治雲指出，在景氣下滑和未來公債殖利率走低的預期下，市場資金將偏好受政府監管、對景氣敏感度相對低的金牛產業，像是金融和公用事業等。以歐美金融特別股為例，歷經過去 10 年的改革後，銀行體質已明顯大幅改善，近期歐洲央行及美國聯準會進行的壓力測試顯示，全數銀行皆能通過再一次的金融海嘯危機，因此相對看好。

高收債仍有利差收斂空間

在高收益債市展望方面，彭博巴克萊美國高收益債指數今年以來表現亮眼，不過近期受到全球風險趨避情緒干擾而拉回。柏瑞全球策略高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人李育昇表示，美國第 2 季 GDP 以及第二季多數企業獲利的表現都優於預期，加上全球主要央行已開始調整貨幣政策以支持成長，可望對全球高收益債價格提供支撐。

另一方面，全球負利率的債券總金額已接近 13 兆美元，且仍在增加中。在這樣的環境之下，投資人對於收益類的資產需將會持續增加。雖然 2018 年高收債新券的發行量為過去幾年最低，然而今年新券發行巿場已逐漸回溫，資金亦持續流入高收益債市場，顯示市場需求已在轉強中。

柏瑞全球策略高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人李育昇指出，由於違約率仍處低檔，近期高收益債市出現拉回後，預期信用利差反而出現收斂空間，浮現資本利得空間。在操作策略上，相對參考指標將增持美國高收債、新興巿場債則維持中立，並減持歐洲高收益債。另在產業配置上，則以與景氣循環連動較低的產業為主。

柏瑞投信表示，展望未來雖有許多不確定性存在，但仍可跟隨 Fed 和其他央行寬鬆的大方向，做好資產配置，而首要原則就是聚焦「特別收益」，以特別股、高收益債作為投組核心資產，因應全球低利率環境的來臨，但仍須留意特別股和高收益債市仍有波動風險。

柏瑞投信長期為固定收益產品注入創新 DNA，同時擁有境內最大規模債券型基金和最大規模股票型基金 *，並領先業界獨創「特別收益」策略。

* 資料來源：投信投顧公會，2019/7。柏瑞特別股息收益基金（本基金配息來源可能為本金）規模達 332 億元，為境內最大股票型基金。柏瑞全球策略高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）規模達 323 億元，為境內最大債券型基金。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之高收益債券基金亦得投亦得投資於美國 Rule 144A 債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。

人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資人民幣基金存在人民幣貨幣風險。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動配息金額取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份可能導致原始投資金額減損，基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息組成項目揭露於本公司網站。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金在配息政策上主要是運用所投資之個股，在該公司有盈餘分配的情況下，所發放之現金股利，且該收入不一定具有定期給付之特性。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 ×100%」，年化配息率為估算值」。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。柏瑞特別股息收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 在配息政策上主要是運用所投資之特別股個股，在該公司約定條件下，所發放之現金股利，且該收入多數具有定期給付之特性。基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本基金經金管會核准或同意生效，惟並不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用及反稀釋費) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。上述觀點為投資團隊的意見，可能隨時變動，僅供說明用途。基金過去績效不代表未來績效之保證。風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。