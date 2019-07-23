減稅降費成績單 陸上半年金額逾兆人民幣

落實減稅降費政策，中國政府今年上半年贈兆元級大禮。中國稅務總局今 (23) 表示今年上半年，中國累計新增減稅降費金額達人民幣 1.17 兆元，其中減稅部份達人民幣 1.04 兆元。

新增減稅主要包括：增值稅部份減稅人民幣 4369 億元，小微企業普惠性政策減稅人民幣 1164 億元，個人所得稅兩階段改革共減稅人民幣 3077 億元。

中國稅務總局官員指出，短期來看，減稅直接反應在政府減少稅收，隨著更大規模減稅降費政策的落實，上半年稅收收入成長明顯下滑。

上半年，中國稅務部門的稅收收入達人民幣 8.28 兆元，年增 1.4%，比去年同期漲幅下滑 13.9 個百分點。以稅種來看，個人所得稅比去年同期下降 30.6%，是降幅最大的稅種。

圖: wind

統整今年上半年，中國減稅降費帶來的效益展現在四個層面：

一、企業稅費成本降低，提升企業獲利水準。今年上半年，重點稅源企業純益年增 1.5%，漲幅比第一季回升 5.5 個百分點。

二、個人所得稅改革增加民眾收入，拉動社會消費成長。上半年實質人均可支配收入年增 6.5%，高於上半年 GDP 成長。此外，6 月份消費成長出現回升，年增 9.8%，較 5 月份增加 1.2 個百分點。

三、研發費用的抵稅政策，激勵企業創新能力。今年上半年重點稅源企業研發投入年增 20.6%，除了比去年同期提升 4.5 個百分點外，也較第一季提升 2 個百分點。

四、減少實體經濟負擔，增加效率，促進企業擴大投資。上半年重點稅源企業，在高階製造和裝備製造新增固定資產投資分別年增 9.9% 和 9.6%，比第一季提高 3.5 和 2.7 個百分點。

而上半年高技術製造業和高技術服務業投資年增率分別達 10.4% 和 13.5%，超過整體投資增速。