台股盤前—摩台指結算難逃震盪 上攻唯量是問

台股昨 (28) 日在內外資聯手拉抬下，由台積電與大立光權值雙雄領軍上攻，指數重回 10400 點關卡，但因缺乏量能攻擊，盤勢持續狹幅整理，由於今 (29) 日適逢摩台指結算，在缺乏量能助攻情況下，指數短線恐持續在年線附近震盪整理，預估單日成交量至少回溫至 1200 億才有機會明顯反彈。

台股昨日擺脫遭外資提款命運，外資與投信聯手買超 8.94 億元，自營商賣超 7.76 億元，但因美中貿易戰態勢未明，美債長短天期殖利率曲線倒掛，政經消息雜音削弱投資信心，市場追價意願低落導致成交量能萎縮，壓抑大盤上攻力道。

美中貿易戰 8 月全面升級，美國長短期公債殖利率曲線倒掛情況加劇，加深市場對於經濟衰退的疑慮，台股 8 月以來接連遭外資砍殺，指數從 10823 點一路下挫，儘管政府基金積極作多拉抬，但仍不敵外資賣壓，8 月以來指數已蒸發 389 點。

法人表示，台股日 K 雖連續兩天收紅，但仍無法成功挑戰周一的空方缺口，在外資追價意願有限的情況下加上量能持續低迷，指數欲振乏力，將持續狹幅震盪整理。

目前左右股市走勢最大走勢來自於美國總川普，川普對於貿易戰態度反覆，美國貿易代表署宣布，9 月起將對中國出口、價值 3000 億美元商品加徵 15% 關稅，貿易戰短期恐難見到和談曙光，投資策略建議選股不選市，暫避與關稅清單相關類股。