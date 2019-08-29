台股盤中—量縮震盪一度下探10400點 台積電翻紅帶動重返5日線

摩台指今 (29) 日進行結算，台股維持盤整震盪整理，早盤一度下探 10400 點關卡，但午盤在台積電翻紅拉抬下，再次重返 5 日線，不過今日成交量依舊未放大，估量僅千億元。

觀察蘋概三王今日表現，台積電午盤翻紅，但鴻海及大立光依舊在平盤下震盪，表現相對弱勢。

今日大型股及族群表現方面，IC 設計近期輪流發動，雖然聯發科今日熄火，但聯詠大漲半根漲停、瑞昱上漲 3% 帶領下，中小型族群股也紛紛表態，芯鼎、笙科亮燈漲停，虹冠電大漲 6%，世芯 - KY、晶心科也漲逾 4%，新唐、智源、系微也有 3% 左右的漲幅。

另外，面板族群反彈氣勢延續，雙虎友達漲 3%、群創也漲近 2%，帶動面板相關個股達威衝上漲停、富晶通拉出半根漲停，全台、彩晶等也是全面走揚。

不過觸控雙雄 TPK-KY、GIS-KY 則雙雙走弱，GIS 更是重挫逾 8%。

此外，今日記體體族群表現也較為低迷，南亞科午盤下挫逾 3%、華邦電跌幅也有 2%，旺宏也翻黑震盪。

法人指出，美中貿易戰態勢未明，美債長短天期殖利率曲線倒掛，政經消息雜音削弱投資信心，市場追價意願低落導致成交量能萎縮，壓抑大盤上攻力道，在缺乏量能助攻情況下，指數短線恐持續在年線附近震盪整理，預估單日成交量至少回溫至 1200 億才有機會明顯反彈。