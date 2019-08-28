【倫元投顧】資金行情

◆盤勢分析

美股因殖利率倒掛 (10 年期利率低於 2 年期，經濟衰退疑慮再起) 出現開高走低，台股也因觸及 5 日、10 日均線而拉回，比較可惜的是，台股的震盪未能激出成交量(1200 億元為基準)，看來市場信心似乎仍待加強。

從盤面來看，“無主流”的結構 (沒有族群性) 持續進行，中小型股各自發揮，有的是營收動能轉強、有的是籌碼因素推高，不管是甚麼理由，只要有拉抬動作就有追價力量，這是 “資金行情” 的特色；換句話說，由於市場資金氾濫嚴重(負利率公債規模達 17 兆美元以上、創下新高紀錄)，這批資金的投機力夠強，導致主力拉抬股形成「強者恆強」的格局。

不過，因為成交量跟不上來，部分漲高的小型股會有拉回壓力，因為投機力需要不斷換手才能續航，一旦換手失敗則回檔就不可避免 (如 6683 雍智科)，雖然資金面推動的個股其投機力非常旺盛，但當股價脫離其價值太遠時，很容易大幅拉回；因此，盡量選擇位階較低者為佳。

楊天迪 分析師

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