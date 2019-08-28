〈財報〉制裁解除後重生 中興通訊上半年轉虧為盈

中興通訊今 (28 日) 公布 2019 年上半年財報，雖然去年因美國制裁出現嚴重虧損，但在制裁結束後逐步恢復，上半年轉虧為盈，積極強化 5G 布局與突破。

財報指出，上半年營收為人民幣 446.09 億元，年增 13.12%，其中，運營商網路收入達人民幣 324.85 億元，年增 38.19%；政府與企業業務收入達人民幣 47 億元，年增 6.02%，上述兩者的強勁增長，推動該集團上半年營收表現。

關鍵數據

營收人民幣 446.09 億元，年增 13.12%，

淨利人民幣 14.7 億元，年增 118.80%，

EPS 每股人民幣 0.3 元，2018 上半年每股人民幣 - 1.2 元，年增 125%。

毛利率 6.20%，2018 年上半年 - 29.71%，年增 35.91%。

中國市場營收人民幣 274.22 億元，佔集團收入 61.47%；海外市場營收人民幣 171.87 億元，佔集團收入 38.53%。

運營商業務營收人民幣 324.85 億元；政府與企業營收人民幣 47 億元；消費者業務營收人民幣 74.24 億元。

(圖：中興通訊)

營運展望

展望 2019 年下半年，中興表示，隨著全球主要國家陸續發放 5G 執照，5G 產業應用為該集團帶來重要發展機遇。

目前中興已在全球獲得 25 個 5G 商業合約，並與 60 多家運營商展開 5G 合作，該集團表示，未來會以 5G 作為核心發展策略，持續加大 5G 研發力度，同時開拓市場通路。

針對下半年的可能風險，中興指出，當今國際政治與經濟形勢可能對集團經營產生影響，必須透過完整的管理體系，確保集團遵守貿易所在地的政策規定，並做好研發與註冊商標的專利保護，避免與其他合作廠商發生知識產權糾紛。

券商觀點

野村證券發布研究報告指出，該集團上半年業績持續復甦，預計國內外的 5G 需求將為其帶來發展商機，維持「買入」評級，目標價為 28 港元。

野村表示，該集團自美國制裁打擊中恢復，電信設備業績將重拾增長動力，不只國內市場、海外市場亦將成長。