高收益債很好，但你還有更適合的選擇

隨著台灣從高齡社會走向超高齡社會，廣大民眾對於每月資金流的需求，催生出不少明星配息基金。但一檔配息基金真的能夠走天下嗎？「鉅亨買基金」建議投資人別過度曝險於單一資產，以免領到配息卻虧了本金。

1. 低利率時代，各資產配息率普遍下降

到期殖利率排排站

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，債券皆為美銀美林債券系列指數，股票採 MSCI 全球高股息指數，資料日期：2019/8/27。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

受到歐洲與日本央行極度寬鬆的貨幣政策影響，過往不曾想像的低利率正在全球氾濫（到期殖利率低於零的債券未償金額高達 23.3 兆美元）。上圖為目前主要配息資產的到期殖利率與股利率，風險較低的全球政府債券與全球投資級債券到期殖利率分別只有 0.6% 與 2.2%，強勢貨幣計價新興市場主權債券到期殖利率也跌破 5% 的關卡。想要追尋高收益的投資人，只能被迫將目光轉移至全球高收益債券與當地貨幣計價新興市場企業債券等，仍提供較高配息率的資產。

2. 不只配息率，本金變化也很重要

配息率高低會直接影響到投資人每月可動用資金，是與投資人息息相關且第一眼就會注意到的重要指標。相較於顯眼的配息率，同樣重要的本金變化卻容易被忽視（假設一檔基金保證每年配 10%，但 10 年後本金歸零，就等同於拿投資人的錢分期還給投資人）。我們以台灣投資人最愛的高收益債券與新興市場債券為例，假設都是從 1992 年 5 月投入 100 元、每月領取 0.67% 的配息（一年領取 8%），到 2019 年 7 月，新興市場債券的本金變成 145 元，美國高收益債券的本金則只有 85 元，本金的重要性不可言喻。

配息率 8% 時，本金變化情形

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林新興市場主權債券與美銀美林美國高收益債券指數，資料日期：2019/8/27。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 過往好資產不代表未來好資產，分散仍是上策

配息率 8% 時，各類資產滾動 10 年本金變化

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林新興市場主權債券、MSCI 全球高股息、美銀美林美國高收益債券與巴克萊美國綜合債券指數，資料期間：1992/5-2019/7。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。假設投資人於任何一個月投入 100 元並持有 10 年，10 年間每月領取年化配息率 8% 的配息，10 年後本金變化情形之分佈狀況。

看完前兩段，最大問題便是新興市場債券是否剛好在 1992 年至 2019 年期間跑贏高收益債券（受限於新興市場債券指數的可取得時間，回測時間無法回溯至 1992 年之前）。為了避免有擷取特定時間的疑慮，我們改採 1992 年 5 月至 2019 年 7 月間任何一個月投入，207 個滾動 10 年做比較。假設每年配息率同樣是 8%，領了 10 年配息後，新興市場債券本金變化大致落於 98 至 135 間，各方面都優於全球高股息股票、美國高收益債券與美元優質債券。

看到這，很多讀者應該會得出新興市場債券既有配息又有資本利得，堪稱是配息基金王者這一結論。「鉅亨買基金」特別強調投資最重要的定理便是均值回歸，過往表現特別突出的資產，往往會在未來表現落後，因此，我們不認為全部重壓在新興市場債券是最好的策略。將資產分散在新興市場債券、全球高股息股票、美國高收益債券與美元優質債券（投入 10 年，本金變化大致介於 87 至 107 間），才是能避開單一風險事件衝擊的最合理選擇。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

配息基金也要資產配置

沒有人能知道未來會發生什麼事，也無法猜測哪一類配息資產表現會最佳。因此，配息基金也應該採取分散配置，以歸避單一資產出現暴跌的風險，投資人可自行搭配，或參考已經是一籃子配置的配息葡萄酒或配息威士忌。

鉅亨精選基金

>> 瑞銀 (盧森堡) 美元債券基金

>> 富達基金 - 新興市場債券基金 (美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

>> 摩根基金 - JPM 環球高收益債券 (美元)-A 股 (累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

>> 鉅亨趨勢寶 - 配息葡萄酒

>> 鉅亨趨勢寶 - 配息威士忌

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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