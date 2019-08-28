電子族群領軍 台股再站穩10400點 惟量能縮至千億元以下

美股周二開高走低，市場持續觀望貿易戰發展，亞股今 (28) 日漲跌互見，台股開高走高，指數站穩 10400 點，權值股台積電、大立光帶動下，皆有不錯漲幅，高價股表現強弱不一，今日盤面持續由電子股領軍，IC 設計、被動元件輪動上漲，惟追價意願不高，成交量縮至千億元附近。

蘋概三王今日除鴻海小跌，台積電、大立光皆上漲表態，台積電小漲 0.8%，持續站穩 250 元，大立光持續攻高，漲幅近 2%，站回 10 日線，權值股也在金融族群走揚帶動下，皆有不錯漲幅。

高價股今日表現強弱不一，玉晶光一甩近期修正態勢，逆勢上漲近半根停板，寶雅、緯穎、環球晶也有近 2% 漲幅，至於較弱勢個股，如矽力 - KY 今日出現獲利了結的賣壓，跌逾半根跌停板，信驊、祥碩、和泰車，持續在盤下整理，跌幅皆逾 2%。

今日盤面再度聚焦 IC 族群，聯發科率先表態，股價強漲逾 6%，有望挑戰前波高點 374.5 元，也帶動相關個股，立積漲幅達 4%，股價來到 147 元，其餘如創意、智原、京元電漲幅也有 2%，至於今日開法說的矽格，漲幅也有 2% 以上，市場關注其後續動向。

被動元件今日在利多消息帶動下，跌深反彈，鈞寶漲幅達 6%，為族群表現最亮眼，禾伸堂、華新科漲幅逾 2%，其餘個股如大毅、日電貿、奇立新等也有近 2% 的漲幅，不過，被動元件一哥國巨今日略顯疲態，僅小漲 0.74%，填息之路仍顛頗。

近日強勢的散熱族群今日略降溫，健準、雙鴻皆小漲表態，超眾、泰碩皆出現高檔調節壓力，呈開高走低，奇鋐跌幅則達 2%。

整體而言，台股仍受市場觀望影響，追價意願明顯不高，量能持續縮小，尚須等待美中貿易戰的新進展，目前短線仍須站穩 10400 點，再伺機向上做反攻。