台股盤中－電子族群領軍挑戰重回5日線 市場追價意願仍低

台股今 (28) 日靠電子族群領軍早盤開高走高，權值雙雄台積電與大立光在買盤挹注下股價持續攻高，帶領指數重新站回 10400 點關卡，可望挑戰 5 日均線，但因觀望氛圍未散，買盤追價意願不高，預估成交量估約 1000 億元。

美股仍深陷公債殖利率倒掛與美中貿易談判疑慮氛圍，美股 28 日終場收黑，台股今天逆勢翻揚，靠內資與政府基金積極撐盤，指數早盤開高並緩步墊高，重新站上 10400 點關卡後，進一步挑戰 5 日均線。

觀察今天盤面，主要靠電子族群肩負撐盤重任，台積電與大立光股走揚，分別帶領半導體與光電族群翻紅，次族群中包括被動元件、生技、IC 族群也在買盤敲進下推升股價走勢，躍居盤面亮點。

光學族群由龍頭股大立光點火，帶動相關族群股價翻紅，玉晶光盤中大漲逾 4%，揚明光盤中上漲逾 1.4%、今國光與新鉅科相對疲弱，盤中股價持續在平盤附近整理。

IC 設計族群中聯發科今天在資金簇擁下盤中勁揚逾 6%，類比科同樣有 6% 以上漲幅，智原上漲 2.5%，聯詠與晶豪科也有 1% 以上漲幅。

被動元件族群的鈞寶表現亮眼盤中強漲逾 8%，台嘉碩、禾伸堂與華新科等也是買盤追逐重點，帶動股價翻揚。

生技族群中大學光盤中勁揚逾 7%，康友 - KY 盤中大漲 8% 以上，國光生與台燿也有 3% 以上漲幅。

法人表示，台股今天缺乏買盤追價，盤勢溫和上漲，由於美國長短天期公債倒掛，加上美中貿易戰態勢未明，明 (29) 日適逢摩台指結算，在外資進場意願不高的情況下，慎防盤勢逆轉。