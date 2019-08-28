【野村投信】美中貿易戰升級引發短期賣壓，提供美股長線布局機會

上週五中國宣布對美國出口至中國的商品加徵關稅，美國隨即反擊加碼關稅，造成美中貿易戰升級，反映市場恐慌情緒的 VIX 指數飆升至 20，人民幣匯率也加速走貶。野村投信表示，短期來看，美股當中成長性較高的科技與循環消費類股，將成為首當其衝的賣壓來源；但在全球股市適度修正後，美股將有從下而上的投資機會。看好相關成長動能明確的股票，如企業資訊服務、軟體、5G 相關、消費類股等，將是股價整理過後的較佳投資機會。

野村投信分析，隨著美中貿易戰擔憂再度升溫，短期對市場影響偏負面，主要理由包含關稅稅率再次上調突破了市場預期的天花板；且中國的反擊顯示其長期抗戰的決心，時間拖長對美國經濟產生的不利影響也會越來越大；此外，美中關係更加惡化下，雙方需要更多的時間才能重回談判桌。

展望後市，美股大盤短期進入修正格局，但估計 10 月份以後美中貿易衝突可望降溫，因為川普十分重視金融市場與經濟表現，其目的在於爭取連任，金融市場動盪和經濟下行風險升高將促使其態度轉趨溫和，而中國政府的強硬態度在 70 週年國慶 (10 月 1 日) 後可能改變，屆時雙方均有動機重新醞釀和談。

除了觀察美中雙方是否試圖將衝突降級，全球各國也將加強財政政策及央行貨幣寬鬆措施，包括美國考慮暫時調降薪資稅來刺激經濟，聯準會可能加快降息腳步；中國在 9 到 10 月份可能降準；歐元區國家將擴大財政支出，歐洲央行也可能重啟量化寬鬆，因此有望為股市形成支撐。

野村環球基金經理人紀晶心表示，短期來看，目前信心面與貿易衝突情勢呈現拉鋸，中美貿易戰升溫，美股當中成長性較高的科技與循環消費類股將成為首當其衝的賣壓來源。不過，由於美中貿易戰動向的不確定性仍高，投資人不用一味地悲觀，仍可保持中性看法，在全球股市適度修正後尋找從下而上的投資機會。美股方面，看好相關成長動能明確的股票，如企業資訊服務、軟體、5G 相關、消費類股等等，將是股價整理過後的較佳投資機會。

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