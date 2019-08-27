旭然接單生產排到11月 越南新廠明年下半年量產

液體、氣體濾材廠旭然 (4556-TW) 今 (27) 日赴 OTC 召開業績發表會，執行長何兆全指出，以目前接單狀況來看，包括台灣及昆山廠訂單都排到 11 月，越南投資的新廠，則預計 2020 年下半年貢獻營收。

旭然今日由執行長何兆全及總經理翁桐林聯袂主持，去年 11 月接任總經理的翁桐林，過去一直在台塑 (1301-TW)、福聚等塑化業任職，何兆全說，未來等業務面將由翁桐林大力協助開發，他本身專長在於製造及研發。

何兆全說，近年穩定擴增旗下雲科一、二廠及中國昆山廠產能，並調整全球接單策略，因應市場需求增加擴大產能，旭然已確定赴越南投資 5 億元設廠，該廠已動土興建，預計 2020 年第 1 季完工，下半年營運貢獻營收。

旭然投資越南設立新廠，何兆全說，越南廠將以垂直整合等量產化營運，為集團在明年下半年注入新成長動能。

旭然執行長何兆全。(鉅亨網記者張欽發攝)

旭然投資越南新廠規劃占地面積約 8900 坪，將興建兩座各為地上兩層廠房、以及一座地上 3 層辦公大樓，將生產液體、氣體過濾設備及耗材，同步規劃投資研發生產高附加價值之液體過濾膜材與原料，新廠年產值估達 15 億元，考量越南地區生產成本較具優勢，符合東協十加三政策 5-10% 關稅優惠，瞄準東南亞、歐洲、美國等當地過濾市場需求，將可擴大市場占有率。