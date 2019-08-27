提前預約退休好日子 鉅亨買基金攜8大境外基金結合三大優勢搶攻

高齡化社會讓退休財務規劃成現代人理財成當務之急，全台最大民營基金平台「鉅亨買基金」今 (27) 日宣布，攜手 8 家境外基金品牌共同合作，主打三大特色：提前贖回免補手續費價差、免信託管理費，基金選擇檔數多達 20 檔，搶攻退休理財商機。

鉅亨買基金「好日子」退休投資專案合作對象全為境外基金，包括貝萊德投信、安聯投信、法巴投信、富達投信、鋒裕投信、摩根投信、瑞銀投信、路博邁投信等 8 家境外基金公司，提供 20 檔基金讓投資人選擇。

鉅亨買基金副董事長謝文淵表示，未來的好日子需要從現在開始提前預備，鉅亨買基金的「好日子」專案以符合台灣投資人需要為出發點，打造優質品牌的基金投資組合，協助投資人提早規劃未來的好日子，期待能以此帶動國內理財的一股新潮流。

鉅亨買基金總經理張榮仁說明，「好日子」退休專案的 20 檔基金是由鉅亨專業投資研究團隊，透過報酬率、標準差、Sortino Ratio 與下檔捕捉等四大指標進行篩選，從 1600 檔基金中挑出 20 檔適合退休投資的基金組合，讓投資人可在投資組合中找到適合自己的投資標的。

張榮仁表示，「好日子」專案除了投資標的具優勢外，也針對投資人資金運用提供彈性投資方案，當投資人在投資期間急需資金而必須提前贖回而停扣基金，只會失去優惠，但毋須補回手續費差額。

此外，「好日子」退休專案也首創推出「1+1」投資機制，投資人可藉由單筆申購搭配定期定額加速退休資金累積，以每年 8% 投報率估算，初期單筆投入

100 萬加每個月 1 萬元定期定額投資，與單純每個月定期定額 1 萬元相比，10 年後帳戶總值是純定期定額的 2.17 倍。

鉅亨買基金表示，即日起到今年 12 月 31 日前申購，就能享有單筆零手續費與三年定期定額零手續費，讓投資人在投資第一步就能降低投資成本負擔。