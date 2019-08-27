【富蘭克林】貿易紛擾引發市場波動加大，新興市場兩大策略因應

美中貿易衝突再度增溫，雙方攻防訊息時刻牽動全球金融市場表現，富蘭克林證券投顧評估，美國總統川普貿易政策態度反覆無常，美中貿易戰可能將延續至 2020 年美國大選年，市場波動程度加大與期間延長，惟投資人仍應避免對於反覆的貿易消息過度反應，新興市場仍有許多體質強健的企業，特別看好能迅速調整因應變局、財務體質健全且價格具吸引力的標的。

富蘭克林坦伯頓新興國家基金暨亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾分析，若貿易不確定性持續，將導致製造業將生產基地外移出中國，進而衝擊中國經濟成長動能，所幸中國近來政策方向有所轉變，包含更為彈性的匯率制度以及擴張性的財政與貨幣政策，皆有助舒緩美中貿易衝突帶來的衝擊，基礎建設投資、國企改革與政策扶持民間企業，預計將是驅動中國 2019 年下半年經濟發展的主要動能。

另一方面，國際間貿易緊張情勢也加速全球貿易的樣貌持續演進，許多國際企業已強調進行產業供應鏈的多元化，中國與美國的貿易規模有所下滑，全球對於中國製造的倚賴程度有所降低，越南等亞洲國家與美國的貿易規模上升，顯示有更多新興經濟體參與全球貿易體系，這些新興國家有望受惠於為創造新產能所增加的資本支出以及就業機會。

新興市場兩大策略：內需龐大實力、出口競爭優勢

伽坦．賽加爾進一步表示，基於美中貿易衝突所引發的不確定性，建議於新興市場佈局應側重兩大方向，其一為營收來源倚賴新興市場內需消費的相關產業配置，例如印度民營銀行業或者中國的網路巨擘，其二為於全球出口市場具備高度競爭優勢者，例如亞洲相當重要的半導體製造業者。如此投資策略即是尋找具備競爭優勢而有可持續性獲利能力、強勁現金流與穩健資產負債表，雖然短期獲利或股價表現可能難免受到影響，但大抵仍可望抵禦總體環境的不確定性。

富蘭克林證券投顧提醒，目前的貿易衝突短期內難有萬靈丹可解，因此必須為美中兩大經濟體無可避免的長期競爭趨勢做好準備，尤其短期內貿易衝突藉由每日頭條新聞擴大其影響、對於消費者與企業投資信心產生衝擊，進而影響消費與投資需求的風險，仍需善加留意。

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