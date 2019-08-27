亞太電攜萊爾富推取卡服務 雙方400萬會員整合力拚年底完成

亞太電 (3682-TW) 今 (27) 日宣布攜手萊爾富，打造電信服務創新革命，亞太電總經理黃南仁表示，電信辦卡服務將延伸到全台 1400 間萊爾富，提供 1 小時在便利商店取卡服務，並預期在年底前整合雙方 400 萬會員，提供更多加值服務，未來也計畫在萊爾富率先試辦 5G 服務。

黃南仁表示，與萊爾富異業合作有 4 大重點，包含首創創新申辦、通路延伸、會員互享、未來 5G 應用合作服務。

而這次選擇與萊爾富合作，黃南仁表示，主要是考量消費者的方便性，加上雙方在數位服務的投入，將提供 SIM 卡快速開通服務，讓亞太電信的 ONLINE 服務結合萊爾富的 OFFLINE，推升雙方通路延伸，提升加成服務，目前亞太電信在全台的直營店有 150 家，加上 250 家加盟店，共計有 400 家門市，未來加入萊爾富之後可望增加 1400 個據點。

黃南仁表示，亞太電信數位門市在 2016 年正式上線，目前網路申購人數約占整體用戶 20%，2017 年起提供超商付款服務，今年則將推出門市超商取件，透過網路申辦門號，就能在萊爾富取件，也預計今年 10 月超商機台身分認證也將登場，將縮短申辦過程。

面對 5G 商機布局，黃南仁表示，亞太在智慧生活布局，包含推出亞太機器人、人臉辨識、智慧製造智慧物流等等，未來也將進一步與萊爾富合作，在 5G 方面，是否會在便利商店架設小型基地台，也都會評估考量。

另外，看準會員商機，黃南仁表示，未來雙方會員也將打通，目前雙邊會員數各約 200 萬，整合過後將有高達 400 萬會員。

萊爾富數位商務處處長葉育堅表示，雙方 400 萬會員整合預期在今年底完成，而就會員商機來看，便利商店會員相較電信會員，黏著度、使用頻率較高，先前與服飾品牌合作的案子，轉換率就高於預期，希望雙方合作能夠創造與客戶之間三贏的局面，未來也還有與其他業者異業合作的規劃正在進行中。