三星S10系列日本銷售報捷 供應鏈旺季營運加溫

市調公司 Strategy Analytics(SA) 表示，三星 Galaxy S10 在日本銷售暢旺，第 2 季出貨量達 60 萬支，市占率也躍居第 2，達 9.8%，年增 1 個百分點，隨著三星手機銷售暢旺，台供應鏈包括散熱廠雙鴻 (3324-TW)、超眾 (6230-TW)，光學鏡頭廠大立光 (3008-TW)、屏下指紋辨識廠 GIS-KY(6456-TW) 及無線充電軟板供應商同泰 (3321-TW)，旺季營運可期。

Strategy Analytics(SA) 指出，日本手機第 2 季市占率，蘋果 iPhone 市占率達 50.8%，穩居龍頭，其次為三星 9.8%、鴻海轉投資的夏普市占率 7.2%、Sony 市占率 7%、華為市占率為 3.3%。

Strategy Analytics 表示，三星 2010 年搶進日本智慧型手機市場，2012-2013 市占率皆維持 10% 以上水準，不過後續受到蘋果及日系品牌擠壓，2014 年市占率僅剩 5.6%，2016 年更跌至 3.4%，之後才開始反彈回升。

S10 系列包括 S10、S10 Plus 及 S10e，法人看好，雙鴻為主要三星散熱供應商，其次為超眾，皆有望受惠，另外，光學鏡頭廠大立光、屏下指紋辨識模組廠 GIS-KY，同泰則出貨手機無線充電軟板，台系供應鏈後續營運可期。

不過，據另一市調機構 Counterpoint Technology Market Research 表示，雖三星在美國初期開賣時，銷量表現亮眼，但第 2 季銷量卻下滑，年減 20%。