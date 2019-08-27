德麥下半年優於上半年 將擴增鮮奶油線原物料

南僑 (1702-TW) 及德麥 (1264-TW)、三能 - KY(6671-TW) 等廠商，都大力看好中國烘焙業高度成長爆發力，其中三能積極擴建無錫廠產能，德麥投資的芝蘭雅公司，也建立原料端、客戶端聯盟關係，德麥財務長邱俊榮今 (27) 日指出，預估德麥今年下半年的業績表現，將優於上半年；另外德麥在中國市場也將擴增鮮奶油烘焙原料銷售，可望挹注營運動能。

德麥財務長邱俊榮出席 OTC 業績發表會，對下半年業績展望提出樂觀看法，他指出，概略估算，2019 年德麥上、下半年營收比重，應是 48% 比 52%。

同時，德麥烘焙原物料、輔料銷售上，在台灣、中國、香港、馬來西亞都有業務，其中，今年上半年深圳、上海銷售比重合計逾 27% 比重較高，財務長邱俊榮透露，明年起在中國市場除粉類原料之外，將進一步進軍中國鮮奶油等烘焙原料銷售。

邱俊榮指出，南僑在中國烘焙市場建立的經銷商體制相當完善，也建立極佳的客戶關係，德麥將積極學習。

德麥旗下的無錫芝蘭雅、中國首家吐司專賣「爸爸糖手工吐司」、及百年大廠「日本製粉株式會社」（NIPPN），日前在日本完成戰略合作簽約，將共同研發和推廣爸爸糖吐司專用粉，隨著中國烘焙市場越趨蓬勃，預料德麥今年中國營收可望年增雙位數。

德麥積極耕耘中國市場，去年中國營收 12.97 億元，年增 14.32%，獲利 8000 萬元，年增 38.8%，法人指出，德麥今年下半年可望在客戶成長力道加速帶動下，中國營運表現看俏，估今年中國營收可望成長雙位數。

德麥今年上半年營收 19.54 億元，毛利率 37.13%，稅後純益為 2.32 億元，年增 8.68%，每股純益 6.87 元。