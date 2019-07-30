看準中國烘焙事業高成長 南僑、德麥及三能積極衝刺

包括南僑 (1702-TW) 及德麥 (1264-TW)、三能 - KY(6671-TW) 等廠商，都大力看好烘焙業在中國的高度成長爆發力，其中三能積極擴建無錫廠產能，德麥投資的芝蘭雅公司，也積極建立原料端、客戶端策略聯盟關係，尋求業績進一步成長，至於南僑，則衝刺中國烘焙油脂的大型市場，三能則擴建無錫廠，專精在烘焙器具的開發。

德麥旗下的無錫芝蘭雅、中國首家吐司專賣「爸爸糖手工吐司」、及百年大廠「日本製粉株式會社」（NIPPN），今 (30) 日在日本完成戰略合作簽約，將共同研發和推廣爸爸糖吐司專用粉，隨著中國烘焙市場越趨蓬勃，預料德麥今年中國營收可望年增雙位數。

德麥積極耕耘中國市場，去年中國營收 12.97 億元，年增 14.32%，獲利 8000 萬元，年增 38.8%，法人指出，德麥今年下半年可望在客戶成長力道加速帶動下，中國營運表現看俏，估今年中國營收可望雙位數成長。

德麥指出，具有 123 年歷史的日本製粉株式會社，不僅為日本歷史最悠久的製粉公司，更在日本國內的市場佔有率達 25%，是日本數一數二的企業，對於產品品質要求嚴謹，因此，德麥所投資的中國芝蘭雅將日本製粉公司的產品納入代理。

芝蘭雅近年搭上中國烘焙市場快速成長列車，於中國地區業績大幅成長，其中一大客戶為爸爸糖手工吐司，為中國吐司專賣店中市占第一的品牌，迄今陸續開出約 200 家分店，預計今年年底將達約 240 家，明年下半年更上看 300 家，持續展店卡位中國龐大市場商機。

江蘇爸爸糖餐飲管理旗下的「爸爸糖手工吐司」，在中國日銷量高達約 6 萬條吐司，公司董事長曹國亮表示，在中國只要有龍頭品牌出現引領市場，「榜樣」效應即會帶動大小品牌跟隨，看準中國接下來將朝向「國民健康早餐」概念發展。

芝蘭雅總經理吳文欽表示，越簡單的產品像是吐司，原物料的好壞，會很明顯的凸顯出產品的本質；曹國亮也提到，儘管不添加漂白劑、色素等食品添加物的日本粉要價比國內高出幾倍，但此次與 NIPPN 合作客製化訂製版麵粉，就是要在競爭的中國市場中走出差異化。