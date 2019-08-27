台股盤中－MSCI季度調整盤後生效 大盤量縮震盪守10400點 留意尾盤甩尾爆量

受美國總統川普稱將與中國重返談判桌，美股走揚，也帶動亞股今 (27) 日出現反彈，台股今以小漲 31.64 點開出，站回年線，不過受 MSCI 季度調整將在盤後生效，市場觀望氣氛濃厚，大盤呈現震盪走勢，預估量萎縮不到千億元，留意尾盤甩尾爆量。

觀察權值股今日表現，晶圓代工龍頭台積電昨遭格芯 (Globalfoundries) 控告侵權，不過台積電股價不受影響，維持平盤上小漲表現，股王大立光、鴻海也都在盤上表現，其他權值股方面，微星、旺宏漲逾 3%，致茂、亞德克 - KY、矽力 - KY 也有 2% 漲幅。

盤面上強勢族群以遊戲為首，網龍受惠營運好轉，遊戲新品年底將登場，股價持穩向上，午盤前仍鎖住漲停，智崴也漲近 7%，鈊象、傳奇、大宇資漲逾 4%，橘子、智冠表現也不俗。

散熱族群方面，力致漲逾半根停板，泰碩漲逾 4%，超眾、雙鴻、健策、奇鋐也都有 1% 以上的漲幅。

IC 設計則強勢表態，昂寶 - KY、力旺、信驊漲逾 4%，義隆也有 3% 漲幅，祥碩、創意、矽創、神盾漲逾 2%，PCB 族群也是盤面焦點，雖然傳出定穎欲處分桃園廠將裁員，但族群並未受影響，耀華漲接近半根停板，健鼎、台表科、瀚宇博、華通、臻鼎 - KY 皆在盤上表現，

盤面上弱勢族群有食品、水泥、鋼鐵、建材營造等類股，面板族群友達、群創早盤也由紅翻黑，呈現盤下震盪，彩晶也相對弱勢。

法人表示，台股多方仍保守，短線弱勢格局料將延續，且 MSCI 調降台股權重預計盤後生效，留意尾盤爆量甩尾。