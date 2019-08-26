台股大跌183點摜破年線 外資賣超143億元 但布局蘋概股

美中貿易戰在雙方提高關稅衝擊下，台股今 (26) 日收盤下跌達 183.54 點，三大法人同步賣超，合計賣超 162.11 億元，但外資買超嘉聯益 (6153-TW)、晶技 (3042-TW) 及臻鼎 (4958-TW) 等相關蘋果概念股。

台股今日外資及陸資賣超 143.72 億元，自營商賣超 13.15 億元，投信賣超 5.24 億元，外資期貨市場未平倉合約口數減少 2529 口，未平倉合約口數減少為 37624 口。

外資今日集中市場買超較多的個股為，緯創、嘉聯益、南茂、京元電、臻鼎 - KY、晶技、光群雷、富邦金、南亞科、台苯、冠德；今天外資在集中市場賣超較多的個股為，群創、華邦電、台積電、友達、中鋼、鴻海、欣興、中信金、兆豐金、新光金。

今天投信在集中市場買超較多的個股為，聯詠、光寶科、旺宏、聯發科、台郡、微星、仁寶、亞泥、華通、聚陽、玉山金、中信金；今天投信在集中市場賣較多的個股為，聯電、南電、中鋼、金像電、致伸、同欣電、健策、台光電、金寶、臻鼎。

今天自營商在集中市場買超較多的個股為，台中銀、凌陽、京元電、佳世達、台泥、大同、仁寶、精成科、中華電、泰碩、英業達；今天自營商在集中市場賣超較多的個股為國巨、台苯、彩晶、中環、群創、華邦電、臻鼎 - KY、度舒、南電、正文。

證券分析師黃漢成指出，傳出中美雙方可能以重啟談判解決雙方貿易爭端，為全球股市帶來一線希望，雖然台股今日大盤收在 10354.57 點，成交值為 1152.7 億元，也跌破 10402 點的年線位置，但下殺過程有穩定買盤承接，顯示台股持續往下測試年線支撐力道。