台股盤前—多方量能偏低延續弱勢格局 MSCI調降台股權重盤後生效

受到美中貿易戰加劇衝擊，台股昨 (26) 日重挫 183.54 點，收在 10354.57 點，失守年線大關，成交值為 1152.7 億元。法人指出，台股多方量能偏低，預期短線弱勢格局仍會延續，恐將持續下探支撐，且今 (27) 日 MSCI 明晟調降台股權重在盤後生效，不排除尾盤爆大量的可能。

由於美國總統川普稱，將與中國重返談判桌，且中國非常希望達成協議，關稅有談判空間，外界解讀，貿易戰可能出現緩解跡象，激勵美股四大指數全面走揚。道瓊工業指數大漲約 269.9 點，那斯達克指數強漲逾 100 點，費半指數小漲 12.5 點，標普 500 指數則上漲 31 點。

台股昨日重跌百點之下，外資、壽險忙避險，帶動上市櫃 ETF 爆大量，富邦 VIX 因外資掃貨，再爆出 54 萬張的天量，上櫃債券 ETF 更在壽險大舉進場，衝出近 50 億元的交易額，占櫃買市場比重逾 1 成，國際資金也因此流入日圓與黃金等避險商品。

除股市重挫外，台股昨日匯市也遭到狙擊，新台幣一度大貶逾 1 角，外資賣超台股量擴大至 143.99 億元，高掛今年第四大賣超。法人認為，今日又遇 MSCI 明晟調降台股權重在盤後生效，不排除尾盤爆大量的可能。

全球第二大晶圓代工廠格芯 (Globalfoundries)，周一向美國國際貿易委員會 (ITC) 等，控告晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 侵害其 16 項晶片專利技術，要求美國貿易當局對台積電產品發布進口禁令，且擬以違法使用格芯專利技術為由，向台積電求償鉅額損失。對此，台積電回應表示，目前尚未收到訴狀，但公司一向尊重智慧財產權，所有技術都是自主研發。

PCB 業驚傳大量裁員案，定穎電子向桃園市勞工局申報將大量解僱桃園廠 420 名員工，相當於裁撤台灣逾 85% 人力。由於近期 PCB 業受惠車用、5G 等需求帶動，產業景氣火熱，定穎傳出裁員，格外引起關注，也使其成為繼嘉聯益之後，近期第 2 家大量裁員的 PCB 廠。

法人指出，台股近期走勢價量背離，預期短線弱勢格局仍會延續，後續需觀察價量表現，若指數拉回價量縮減，賣壓才可望明顯減弱，而美債殖利率若能逐步回升、亞幣貶值情況能趨緩等正向因素浮現，台股才可望有較好的表現。