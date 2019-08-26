〈美中貿易戰惡化〉稅率提高蘋果產品再添憂慮 三王單日市值大減逾1800億元

美國總統川普揚言將對中國進口商品全面課稅，且將調高稅率，台股今 (26) 日下挫逾 180 點，蘋概三王也再次重挫，合計市值大減 1814.4 億元。

川普上周五表示，決定 9 月 1 日起 3000 億美元商品將課 15% 關稅，比原先預定的 10% 提升；現正課稅的 2500 億美元產品，稅率自 10 月 1 日起，也將由 25% 調升至 30%。

其中 3000 億美元產品中將涵蓋的所有主要產品，包括 iPhone、iPad、Mac、AirPods 和 Apple TV，還有蘋果顯示器和鍵盤等配件，加上美中雙方摩擦加劇，恐也導致蘋果在中國市場銷售受到影響。

在消息衝擊下，台積電 (2330-TW) 今日下跌 5.5 元或 2.2%，收在 248.5 元，跌破月線，單日市值大減 1426.2 億元，來到 6.44 兆元。

鴻海 (2317-TW) 今日下跌 1.3 元或 1.8%，收在 72 元，來到所有均線下，單日市值減少 180.2 億元，市值跌破兆元，來到 9981.4 億元。

大立光 (3008-TW) 今日下跌 155 元、近 4%，收在 3760 元，再次跌破年線，單日市值也減少 207.9 億元，來到 5043.7 億元。