上銀第12屆智慧機器手實作競賽 虎尾科大奪冠抱走30萬元獎金

工具機大廠上銀科技 (2049-TW) 所舉辦的第 12 屆「上銀智慧機器手」實作競賽結果出爐，此次賽制分為「應用組」與「認證組」，應用組由虎尾科技大學電子工程系教授王榮爵教授領軍的「哪一隊」奪冠，贏得 30 萬元獎金，亞軍則是臺灣大學機械工程學系與中正大學機械工程學系，由教授蔡孟勳領軍的「機蓋丟好」奪得。

上銀表示，此次為使競賽關卡更生活化，將參賽組別區分為「應用組」與「認證組」，「應用組」由上銀科技提供手臂，參賽者編寫程式，從垃圾分類、撞球到手搖飲調製，透過生活化的關卡，考驗參賽隊伍的軟實力，共 21 隊報名，13 隊入圍決賽。

「認證組」須於比賽現場，用上銀提供的軟、硬體，於限定時間內，從零開始讓手臂成功活動，將積木疊成碼垛，共有 24 隊報名，10 隊入圍決賽，且本屆認證組高中職同學打入決賽，雖未得獎，但未來得獎十分令人期待。

「機器手應用組」由虎尾科技大學電子工程系教授王榮爵領軍的「哪一隊」，以優異成績獲得冠軍，贏得 30 萬元獎金；國立臺灣大學機械工程學系與國立中正大學機械工程學系，由教授蔡孟勳領軍的「機蓋丟好」，榮獲亞軍與智慧搖飲單項冠軍，共贏得 25 萬元獎金；淡江大學電機工程學系，由教授翁慶昌、蔡奇謚領軍的「淡江尚贏」，獲得季軍與智慧分類單項冠軍，共贏得 20 萬元獎金。

「機器手認證組」由國立彰化師範大學機電工程學系，教授蔡吉勝領軍的「承彥好會」；國立高雄大學電機工程學系，教授吳志宏領軍的「三人七手」；國立臺北科技大學自動化科技研究所，教授林志哲領軍的「NII 機械隊」；國立高雄大學電機工程學系，教授吳志宏領軍的「雲中名」等 4 隊，於限定時間完成指定項目而獲獎，各抱走６萬元獎金。

上銀科技從 2008 年起創設「上銀智慧機器手」實作競賽，每年提撥 300 萬元經費，目前已累計 271 支隊伍參賽。由於智慧機器手是工業 4.0 與智慧製造不可或缺的關鍵核心，未來市場需求潛量大，且產品多樣化，相關技術涵蓋電機、機械、資訊、通訊、電子、能源、材料及創意內容，為高度技術整合、高關聯性，且具有高附加價值的明星產業，盼透過競賽方式，發掘相關產業人才，有效促進產學合作，共同提升台灣機器人產業技術與產值。

