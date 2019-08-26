醫揚子公司攜臺中榮總 首部AI智慧型搬運機器人啟動運作

醫揚 (6569-TW) 今 (26) 日宣布，子公司醫寶智人攜手臺中榮總共同開發 AI 智慧型搬運機器人，首部自產機器人已成功應用於手術室器械搬運作業。醫揚表示，人力每年初估可省下 5000 小時工時。

醫揚表示，AI 智慧型搬運機器人，整合物聯網技術、AI 影像識別、自駕車技術、手術室工作流程及醫療資訊系統等，在不改變手術室空間動線下，能成功完成手術室器械搬運作業，並具備遠端監控能力。

機器人的優勢方面，醫揚指出，機器人承載重量最重可達 100 公斤；工作時間 24 小時，預估 1 年可省下 5000 小時的人力工時；也將導入臺中榮總已開發的手術室白板系統，發揮即時通知功能。

臺中榮總表示，目前各醫學中心，均有大量人力搬運器械、藥品及器材等，容易造成工作人員職業傷害，未來透過 AI 智慧型搬運機器人，能提升醫護人員的工作品質。

醫揚上半年受惠行動護理站等高毛利率產品出貨暢旺，及匯率有利因素，營運表現亮眼，稅後純益 1.52 億元，年增逾 8 成，下半年除護理推車新品上市外，也與台科大合作成立研發中心，產品將進駐法國 600 家醫院，後續營運可期。

醫揚第 2 季營收 4.53 億元，季增 18.2%，年增 35.6%；稅後純益 9825 萬元，季增 79.5%，年增 31.9%；每股純益 4.91 元。上半年營收 8.37 億元，年增 25.2%；稅後純益 1.52 億元，年增 84%；每股純益 7.65 元。

醫揚 7 月營收 1.11 億元，月減 26.17%，年減 5.1%；累積前 7 個月營收 9.48 億元，年增 20.71%。